12 gwarancji programowych Trzeciej Drogi. Na liście m.in. dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców

W piątek liderzy Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Szymon Hołownia (Polska 2050) podpisali 12 gwarancji programowych dot. m.in dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, przeznaczenia 6 proc. PKB na edukację, wprowadzenia rodzinnego PIT-u, czy akademiku za złotówkę.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

W piątek Kosiniak-Kamysz i Hołownia zorganizowali konferencję prasową, na której przedstawili i podpisali 12 gwarancji programowych Trzeciej Drogi, czy koalicji która tworzą na wybory parlamentarne. "Dzisiaj przedstawiamy 12 bardzo konkretnych gwarancji, bardzo konkretnych prac do wykonania" - mówili Kosiniak-Kamysz i Hołownia.

Pierwszą gwarancją Trzeciej Drogi są proste i stabilne podatki. "Wprowadzimy jednolitą daninę, jeden przelew, którym będzie regulowało się wszystkie zobowiązania przedsiębiorcy czy podatnika wobec państwa. Jego wysokość będzie znana z dużym wyprzedzeniem tak, żeby można było spokojnie planować sobie życie i wydatki" - powiedział Hołownia.

Gwarantujemy inwestycje. Gwarantujemy koniec epoki rozdawnictwa i marnotrawstwa. Poznajcie 12 gwarancji Trzeciej Drogi, nasz program dla nowego demokratycznego rządu. #TrzeciaDroga @PL_2050 @nowePSL pic.twitter.com/FIVo2GY0nc — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) September 15, 2023

Zaznaczył, że "zmiany podatkowe będą wprowadzane minimum z półrocznym wyprzedzeniem, a nie tak, jak teraz nawet w trakcie trwania roku podatkowego". "Żeby uspokoić sytuację, żeby znowu przywrócić przedsiębiorcom, ale też i polskim rodzinom możliwość planowania swoich budżetów, możliwość zastanawiania się w dłuższej perspektywie państwo wyjdzie im naprzeciw i nie podwyższy podstawowych podatków PIT-u, CIT-u, VAT-u przez okres kadencji, na którą mamy nadzieję, z Polakami i Polkami się na rządy umówić" - podkreślił lider Polski 2050.

Kolejną gwarancją jest dobrowolny ZUS dla mikrofirm zagrożonych niewypłacalnością. "Jeżeli firma wpada w tarapaty to rolą państwa jest ochronić tę firmę, utrzymać ją, a nie dokładać i dokręcać kolejne podatki. Dajemy gwarancje dobrowolnego ZUS-u, pomocy dla mikrofirm, stawiamy na przedsiębiorców" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL omówił też gwarancję dotyczącą edukacji. "6 proc PKB na edukację. To jest to działanie, które przyświeca nam jako pokoleniu ojców, pokoleniu matek myślenie o kolejnych pokoleniach, o przyszłości" - podkreślił lider PSL.

Kolejny punkt programowy Trzeciej Drogi dotyczył służby zdrowia. "Koniec kolejek do lekarzy specjalistów. Jeżeli po 60 dniach nie dostaniesz się do specjalisty, to idziesz prywatnie, a NFZ pokrywa koszty twojej wizyty" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Lider Polski 2050 mówił o propozycji dotyczącej wprowadzenia rodzinnego PIT-u. "Wprowadzimy rodzinny PIT, w którym wysokość podatku, próg podatkowy, kwota wolna zależeć będzie od liczebności rodziny. Jeżeli masz jedno dziecko już będzie wyraźna ulga w podatku dochodowym, od trzeciego dziecka tak naprawdę ten podatek będzie symboliczny" - zaznaczył Hołownia.

Następna gwarancja dotyczy kobiet. "Bezpieczeństwo kobiet jest rzeczą fundamentalną. Odwrócimy ten haniebny wyrok TK ws. aborcji, a głos w tej sprawie powinien być oddany Polkom i Polakom w referendum" - podkreślił lider Polski 2050.

Jak mówił "chcemy - jako Trzecia Droga zobowiązać się też, że zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej zlikwidować tę dziurę płacową, lukę płacową pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn". "Musimy też dzisiaj przywrócić pełne finansowanie in vitro z budżetu państwa" - zaznaczył Hołownia.

Lider PSL opowiedział o kolejnej gwarancji dotyczącej bezpieczeństwa żywnościowego. "Koniec niekontrolowanego napływu żywności, produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Od ponad roku postulujemy ustawę o systemie kaucyjnym, która rozwiązałaby wszystkie problemy. Za naszych rządów będzie uczciwość i promocja polskich produktów za granicą, a nie handel bezpieczeństwem Polski" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Kolejnym punktem programowy Trzeciej Drogi jest zielona energia. "Korzystając z KPO, ale też i z funduszy strukturalnych postaramy się doprowadzić do sytuacji, w której prąd będzie rzeczywiście tani, będzie produkowany z wiatru, słońca w polskich biogazowniach, ze źródeł odnawialnych" - powiedział lider Polski 2050.

Kosiniak-Kamysz przedstawił kolejną gwarancję dotyczącą zapewnienia asystenta dla osób z niepełnosprawnością. "Asystent, który służy pomocą, który daje szanse osobie z niepełnosprawnością na pójście do pracy, a często bez asystenta jest to po prostu niemożliwe. Uważamy, że danie szansy osobie z niepełnosprawnością na pracę jest wielkim zobowiązaniem państwa" - zaznaczył lider PSL.

Szef ludowców mówił też o propozycji związanej z mieszkalnictwem w dobrej cenie i akademikiem za złotówkę dla studentów spoza wielkich miast. "Akademiki muszą być za złotówkę, uczelnie muszą być dofinansowane tak, żeby dla każdego spoza wielkich miast ta możliwość studiowania była możliwa" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Przedostatnią gwarancją Trzeciej Drogi jest "państwo jako uczciwy pracodawca". "W pierwszym budżecie, który uchwali nowy demokratyczny rząd z naszym udziałem będziemy postulować wyrównanie pensji zjedzonych przez inflację przynajmniej do poziomu tej inflacji, która zabrała im realne dochody, a w kolejnych budżetach doprowadzać do realnego wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowych" - oświadczył lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Ostatnią gwarancja dotyczy nowoczesnej armii. "Dobrze, że dokonujemy zakupów sprzętu w Stanach Zjednoczonych i w Korei Południowej, ale chcielibyśmy, żeby w ramach tych kontraktów były inwestycje w polską gospodarkę, żeby 50 proc. sprzętu kupowanego przez polskie wojsko pochodziło z zakładów, które są w Polsce, zakładów polskich firm; 50 proc. sprzętu kupujemy za granicą, ale 50 proc. powinniśmy kupować w Polsce" - podkreślił szef PSL. (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ par/