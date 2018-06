12 czerwca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Szczyt USA-Korea Północna. Trump i Kim po raz pierwszy w historii uścisnęli sobie ręce tuż po godzinie 9 czasu lokalnego (3 nad ranem w Polsce). Następnie przez ok. 50 minut rozmawiali na osobności, po czym rozpoczęli rozmowy w szerszym gronie. Więcej…

Ze spółek i o spółkach

GetBack – O tym, jak i po co ratuje spółkę, dlaczego układ to najlepsze rozwiązanie i na co mogą liczyć obligatariusze i akcjonariusze — opowiada Przemysław Dąbrowski, prezes GetBacku. Więcej na pb.pl

KGHM – Kandydatem na prezesa miedziowego KGHM jest Marcin Chludziński, obecny szef Agencji Rozwoju Przemysłu. Więcej na pb.pl

Bioton – Walne spółki biotechnologicznej zgodziło się na sprzedaż SciGenu, ale CEE i Bithell otworzyły sobie furtkę do zaskarżenia uchwały. Więcej na pb.pl

JSW – Zarząd JSW porozumiał się z organizacjami związkowymi na temat wzrostu płac - poinformowała jastrzębska spółka w komunikacie. Porozumienie zakłada podniesienie funduszu wynagrodzeń o 7 proc. od czerwca, co oznacza wzrost kosztów w spółce. Więcej...

The Farm 51 – Notowany na NewConnect producent gier The Farm 51 Group chce w ramach oferty publicznej wyemitować do 300 tys. akcji serii I. Minimalna cena emisyjna akcji, na potrzeby bookbuildingu, została ustalona na 19 zł. Więcej...

GPW – Pięcioletnia inwestycja w start-up przyniosła GPW 140 proc. zysku. O takim zysku z walorów giełdy akcjonariusze mogą tylko marzyć. Więcej na pb.pl

Ferrum – Zarząd Ferrum ocenia, że cena 4,39 zł za akcję w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet jest zbyt niska i nie uwzględnia potencjału spółki. Jednocześnie zaznacza, że jest ona odpowiednia do obecnej sytuacji rynkowej. Więcej...

CD Projekt – Zwiastun Cyberpunka 2077 został znakomicie przyjęty. Jednak brak daty premiery odcisnął się negatywnie na kursie CD Projektu. Więcej na pb.pl

BGŻ BNP Paribas – Bank rozpoczyna emisje w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2.500.000 akcji serii J oraz nie więcej niż 10.800.000 imiennych akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru, dzięki którym chce podwyższyć fundusze własne o ok. 800 mln zł. Więcej...

Artificial Intelligence – Artificial Intelligence w dniu 11 czerwca otrzymał postanowienie sądu rejonowego w Warszawie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku - podała spółka w komunikacie. Więcej...

Ultimate Games – Spółka poinformowała o zawarciu umowy licencyjnej z Discovery dotyczącej gry Deadlist Catch: The Game, której premiera planowana jest na 2019 r. Więcej…

Dywidendy: Unibep, Altus TFI, ABC Data, BSC Drukarnia Opakowań, Pfleiderer, Exorigo-Upos, Protektor,

Wczoraj na rynkach

Polska: CD Projekt zdominował sesję na GPW. WIG20 czerwony

USA: Na Wall Street niewielkie wzrosty

Kalendarium

Po sezonie wyników, czas na sezon WZA. Więcej w Kalendarium Bankier.pl

W Polsce i na świecie

Dziś odbędzie się posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju (15.00), w czasie którego - według zapowiedzi - prezydent Andrzej Duda ma przedstawić propozycję pytań w ewentualnym referendum w sprawie zmian konstytucji.

Londyn - pod obrady Izby Gmin wróci ustawa o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej; rząd będzie próbował odrzucić poprawki Izby Lordów.

Berlin - dwudniowa wizyta kanclerza Austrii Sebastiana Kurza. Razem z Angelą Merkel weźmie udział "Economy Day 2018" . Wieczorem będą rozmawiać o polityce migracyjnej.

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się między innymi płacą minimalną. Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska proponuje, by najniższe wynagrodzenie wzrosło z obecnych 2100 złotych do 2 250 złotych w przyszłym roku. Stawka godzinowa zaś miałaby wzrosnąć z obecnych 13 złotych 70 groszy do 14 złotych 70 groszy. Minister Rafalska mówiła w radiowej Jedynce, że ta propozycja nie jest akceptowana przez resort finansów.

Rząd zajmie się dzisiaj projektem ustawy "Mieszkanie na start". Wprowadza on dopłaty do czynszów. To jeden z elementów programu "Mieszkanie Plus".

Historia

1986 – Polska ponownie została członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

1987 – Prezydent USA Ronald Reagan, podczas przemówienia wygłoszonego przed Bramą Brandenburską do mieszkańców Berlina Zachodniego, wezwał Michaiła Gorbaczowa do zburzenia Muru Berlińskiego.

1991 – Borys Jelcyn wygrał wybory prezydenckie w Rosji.

1997 - pierwsze notowanie akcji 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych rozpoczęcie publikacji indeksu NIF

2008 – W swym drugim meczu grupowym na XIII Mistrzostwach Europy Polska zremisowała w Wiedniu z Austrią 1:1.

2012 – Polska zremisowała z Rosją 1:1 w rozegranym na Stadionie Narodowym w Warszawie swym drugim meczu grupowym w ramach turnieju Euro 2012.

2013 - Debiut certyfikatów TURBO emitowanych przez ING Bank N.V.

2016 – W swym pierwszym meczu grupowym podczas rozgrywanych we Francji XV Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Polska pokonała w Nicei Irlandię Północną 1:0.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński

