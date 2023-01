12 000+. W ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego wypłacono ponad 3,5 mld zł

W ciągu roku od uruchomienia rodzinnego kapitału opiekuńczego zostało wypłaconych ponad 3,5 mld zł na blisko 593 tys. dzieci – przekazało we wtorek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

1 stycznia 2022 r. wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice sami decydują, na co przeznaczają dodatkowe środki – np. czy wolą opłacić żłobek, czy nianię.

"Nowe świadczenie, które weszło w życie z początkiem ubiegłego roku, to ważne wsparcie dla rodziców. Dodatkowe środki pozwalają pokryć część kosztów opieki nad najmłodszym dzieckiem, a w efekcie łatwiej godzić życie rodzinne z pracą. W ciągu roku od uruchomienia programu wypłaciliśmy ponad 3,5 mld zł na blisko 593 tys. dzieci – poinformowała, cytowana w komunikacie resortu, minister Marlena Maląg.

Podkreśliła, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem to spore wyzwanie. "Rolą państwa jest wspieranie rodziców w tym zakresie. Właśnie dlatego rok temu uruchomiliśmy rodzinny kapitał opiekuńczy" – dodała minister.

W 2022 r. wszedł w życie również inny instrument wsparcia dla rodziców dzieci do trzech lat. Od kwietnia ubiegłego roku można składać wnioski o rządowe dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Przysługuje na te dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. To do 400 zł miesięcznie, które trafia bezpośrednio do placówki.

"To wsparcie dla rodziców tych dzieci, które np. nie spełniają kryterium wieku, więc nie otrzymują rodzinnego kapitału opiekuńczego. Do tej pory wsparcie w ramach dofinansowania do opieki żłobkowej wyniosło przeszło 332 mln zł i objęło 146,5 tys. dzieci" – wskazała szefowa resortu rodziny.

W przypadku dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna również nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Autorka: Karolina Kropiwiec