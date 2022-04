12 000 +. W ramach RKO do rodzin trafiło już ponad miliard złotych

fot. Victoria Borodinova / / Pexels

W ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego do rodzin trafiło już ponad miliard złotych. Oznacza to, że zarówno składanie wniosków przez rodziców, jak i wypłata świadczeń przebiegają bardzo sprawnie - przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

1 stycznia wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). To do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez 2 lata. Rodzic sam decyduje, która opcja jest dla niego najlepsza.

"W ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego do rodzin trafiło już ponad miliard złotych. Oznacza to, że zarówno składanie wniosków przez rodziców, jak i wypłata świadczeń przebiegają bardzo sprawnie. Cieszymy się, że to kolejny rządowy program, który cieszy się tak dużym zainteresowaniem rodziców i wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom" - podkreśliła szefowa MRiPS.

Poinformowała, że do tej pory wypłaconych zostało ponad 404 tys. świadczeń. "Szacujemy, że do końca roku uprawnionych do RKO będzie 615 tys. dzieci. Oznacza to, że już teraz wsparcie otrzymuje dwie trzecie z nich" - wskazała minister Maląg.

Dla tych dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku - możliwe jest dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Maksymalna wysokość takiego dofinansowania to 400 zł. Wnioski o wsparcie rodzice mogą składać od 1 kwietnia.

"W zaledwie kilka dni rodzice złożyli już ponad 49,8 tys. wniosków o takie dofinansowanie dla ponad 50 tys. dzieci. To również pokazuje, jak ważna i oczekiwana jest ta forma wsparcia, która ma również ułatwić rodzicom łączenie życia rodzinnego z zawodowym" - dodała minister.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal [email protected] albo swój bank, jeśli uruchomi taką usługę.

Jeżeli wniosek o dofinansowanie rodzic złoży do końca maja 2022 r., ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub od którego pozostawało pod opieką opiekuna dziennego – ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r.

Autorka: Karolina Kropiwiec