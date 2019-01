11 stycznia 2019 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Wybierz Mistrza GPW

Pierwsza faza Mistrza GPW 2018 za nami. Dziś rozpoczynamy rywalizację w pierwszych dwóch ćwierćfinałach. PGNiG rywalizuje z Ten Square Games, a Lotos z PlayWayem. Więcej…

Ze spółek i o spółkach

JSW – Skala uchybień, wskazanych w działaniu zarządu musiała spotkać się z reakcją rady nadzorczej, gdyż niepodjęcie działań przez ten organ naraziłoby jego członków na odpowiedzialność cywilnoprawną – powiedziała przewodnicząca RN JSW. Więcej...

JSW – Rada nadzorcza górniczej firmy zaczęła pracę w czwartkowe południe i odwołała dwóch wiceprezesów. Do sali weszli górnicy, domagając się anulowania dymisji. Więcej na pb.pl

Alior Bank – Alior Bank oświadcza, że nie dopuścił się systemowego missellingu przy oferowaniu certyfikatów W Investments - bank przesłał do mediów oświadczenie w tej sprawie. Więcej...

Manta – Producent elektroniki kilka miesięcy temu zakładał, że wejdzie na GPW jesienią 2019 r. Teraz plany debiutu wstrzymał. Kolejny raz. Więcej na pb.pl

Alchemia – Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Impexmetal oraz spółka Eastside-Bis zawarli porozumienie w celu ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje. Więcej...

Fachowcy.pl – Nadzorca sądowy spółki Fachowcy.pl stracił cierpliwość, a ona sama — szanse na układ z wierzycielami. Więcej na pb.pl

Best, Kredyt Inkaso – Best pozwał Kredyt Inkaso i jego byłych szefów o 51,8 mln zł odszkodowania. To tylko jedna z wielu odsłon walki obu firm. Więcej na pb.pl

Orlen – Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy i porozumienia płacowe w spółkach Grupy Orlen powinny godzić interesy pracodawcy i przedstawicieli pracowników - podkreślił koncern, odpowiadając na pytania PAP, dotyczące negocjacji płac. Więcej...

Atal – Atal przekazał w 2018 roku 2.678 lokali mieszkalnych i usługowych, czyli o ponad 16 proc. więcej rdr - podała spółka w komunikacie prasowym. Więcej...

DataWalk – Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ wycenili spółkę na 192-331 mln zł. U progu emisji rynek określał jej wartość na 91 mln zł. Więcej na pb.pl

KGHM – Rzeczowe nakłady inwestycyjne KGHM w 2019 roku mają wynieść 2,516 mld zł, pozostałe nakłady inwestycyjne 1,462 mld zł - podała spółka w projekcie budżetu na 2019 rok. Więcej...

Orbis – Accor podniósł cenę w wezwaniu na akcje Orbisu do 95 zł z 87 zła sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander DM. Więcej...

Open Finance – Zarząd Open Finance odstąpił od planów emisji do 6.528.854 akcji serii G po 0,69 zł za sztukę. Więcej...

Deweloperzy – Przedstawiamy opracowane na podstawie danych ze spółek zestawienie, obejmujące sprzedaż lokali przez deweloperów w czwartym kwartale 2018 roku wraz z porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego. Więcej...

Prognoza

Człowiek, który przewidział zachowanie rynku w 2018 r., twierdzi, że nie należy wpadać w panikę. Indeksy nie zmieniły kierunku definitywnie. Więcej na pb.pl

Wczoraj na rynkach

Polska: Niewielkie spadki na GPW. JSW w centrum uwagi

USA: Wall Street na lekkich plusach

Kalendarium

14:30 Stany Zjednoczone: Inflacja CPI

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 2,2% rdr. Prognoza: 1,9% rdr

Historia

1569 – W Londynie odbyło się losowanie nagród pierwszej loterii państwowej.

1924 – Sejm RP przyjął ustawę o naprawie skarbu państwa i reformie waluty.

1949 – Zlikwidowano Ministerstwo Ziem Odzyskanych.