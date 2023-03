11 miesięcy do endokrynologa. Kolejki do lekarzy coraz dłuższe

Z 7 do 11 miesięcy wydłużyła się w ostatnim roku kolejna do endokrynologa. Na USG tarczycy na NFZ czeka się 6 miesięcy. Oto wnioski z najnowszego badania Barometr Fundacji WHC "Kobieta w kolejce".

Fundacja po raz kolejny przeanalizowała 75 świadczeń zdrowotnych z 13 dziedzin medycyny. Dla każdej z dziedzin losowo wybrano kilkadziesiąt placówek (od 28 w przypadku radioterapii po 67 dla położnictwa i ginekologii), do których dzwonili ankieterzy, by dopytać się o możliwość umówienia wizyty, badania, zabiegu bądź operacji.

Kobieta w kolejce. Wnioski z raportu

Oto wybrane tegoroczne wyniki (w nawiasie wyniki z roku 2022):

średni czas oczekiwania kobiet na świadczenia dotyczące chorób, które częściej u nich występują - 2,7 mies. (było 2,8 mies.),

średni czas oczekiwania na świadczenia wyłącznie kobiece (np. przy raku jajnika) - 2,5 mies. (było 2,2 mies.),

średni czas oczekiwania kobiet do lekarza specjalisty - 3,4 mies. (było 3,7 mies.),

średni czas oczekiwania kobiet na badanie diagnostyczne - 2,3 mies. (było 2,4 mies.).

Najdłuższe czasy oczekiwania zidentyfikowano w dziedzinach:

chirurgia plastyczna - 8,0 mies. (nie chodzi o tzw. medycynę estetyczną, a o rekonstrukcje piersi; było 6,6 mies.),

angiologia - 5,2 mies. (było 6,1 mies.),

endokrynologia - 4,4 mies. (było 3,3 mies.).

Ponad miesiąc pacjentki zaczekają także na świadczenia w dziedzinach:

psychiatria - 1,4 mies. (było 2,1 mies.),

ginekologia onkologiczna - 1,5 mies. (był 1 mies.).

Średni czas oczekiwania na świadczenia wyłącznie kobiece:

rekonstrukcja piersi; wymiana ekspandera na endoprotezę piersiową - 12,0 mies. (było 13,1 mies.),

rekonstrukcja piersi; wstawienie implantu typu ekspander - 11,9 mies. (było 7,0 mies.),

operacja nietrzymania moczu metodą TOT - 5,7 mies. (było 4,7 mies.),

operacja wypadania macicy metodą podwieszania z dostępem laparoskopowym - 4,8 mies. było 5,3 mies.),

laparoskopia diagnostyczna - 4,4 mies. (było 3,6 mies.),

kolposkopia - 3,2 mies. (było 1,2 mies.).

Wizyty u specjalistów

Najdłużej kobiety muszą zaczekać na wizytę (średnio):

u endokrynologa - 11,0 mies. (było 7,3 mies.),

u angiologa - 6,5 mies. (było 8,5 mies.),

u chirurga naczyniowego - 6,4 mies. (było 8,0 mies.).

Specjaliści, do których czas oczekiwania jest dłuższy niż 3 miesiące, to między innymi:

chirurg plastyczny - 6,3 mies. (nie chodzi tu o tzw. medycynę estetyczną a rekonstrukcje piersi) (było 4,1 mies.),

neurochirurg - 6,2 mies. (było 5,7 mies.),

immunolog - 5,4 mies. (było 5,3 mies.).

Najkrócej pacjentki zaczekają na wizytę:

u ginekologa - 0,3 mies. (było 0,7 mies.),

u ginekologa-onkologa - 0,5 mies. (było 0,3 mies.).

Badania diagnostyczne

Najdłuższy średni czas oczekiwania odnotowano w przypadku:

USG tarczycy - 6,1 mies. (było 5,7 mies.),

USG Doppler kończyn dolnych - 5,5 mies. (było 7,6 mies.),

badanie w kierunku 5 najczęstszych mutacji w obrębie genu BRCA1 u pacjentki potencjalnie obciążonej ryzykiem rozwoju dziedzicznego raka piersi - 4,5 mies. (było 7,4 mies.),

laparoskopia diagnostyczna - 4,4 mies. (było 3,6 mies.).

Najkrócej pacjentki zaczekają na:

mammografię - 0,3 mies. (było 0,1 mies.),

cytologię - 0,6 mies. (było 0,5 mies.).

Etapowość leczenia:

czas od podejrzenia raka piersi w badaniu mammograficznym do mastektomii całkowitej wynosi 85 dni (było 77 dni) ,

czas od diagnozy anoreksji i myśli samobójczych do wizyty u gastroenterologa dziecięcego (16-letnia pacjentka) wynosi 190 dni (było 306 dni) ,

czas od diagnozy niespecyficznych objawów raka jajnika do operacji metodą laparotomii pośrodkowej wynosi 199 dni (było 145 dni) ,

czas od drugiego poronienia przed 20 tygodniem ciąży do badania kariotypu wynosi 291 dni (było 366) ,

czas od diagnozy bolesnych, obfitych i nieregularnych miesiączek do zabiegu usunięcia torbieli endometrialnych metodą tradycyjną wynosi 308 dni (były 233 dni) ,

czas od diagnozy hiperprolaktynemii i bólów głowy do usunięcia guza prolaktynowego wynosi 621 dni (było 551 dni) ,

czas od podejrzenia raka tarczycy do tyreidektomii radykalnej wynosi 651 dni (było 536 dni) ,

czas od diagnozy przewlekłej niewydolności żylnej do usunięcia żylaków metodą klasyczną wynosi 774 dni (było 911 dni).

W 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę dostęp Polek do lekarzy. Z raportu NIK wynikało wtedy, że kobiety mieszkające na wsi miały utrudniony dostęp do ginekologa, niektóre musiały dojeżdżać nawet 50 kilometrów; nie wszystkim wykonano zalecane badania. W co czwartej poradni pacjentkom nie zapewniano również prawa do intymności podczas badania.

Więcej na temat raportu w tekście pt. Jak długo Polki czekają w kolejkach do lekarzy w "Pulsie Medycyny".

W listopadze 2022 roku fundacja opublikowała podobne zestawienie, ale odnoszące się do pacjentów-kobiet, ale i mężczyzn. Z wynikami można się zapoznać tutaj:

