11 czerwca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Szwajcaria nie chcą reformy pieniądza. Aż 72 proc. głosujących wypowiedziało się przeciwko odebraniu bankom komercyjnym prawa do kreowania elektronicznego pieniądza przez udzielanie kredytów. Więcej…

Tym będą żyły rynki. To będzie tydzień wielkich emocji. Ich źródłem będą decyzje polityków i banków centralnych, publikacja danych makroekonomicznych oraz oczywiście zmagania piłkarskie. Więcej…

Dinozaury GPW. Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Próchnika oznacza, że z GPW zniknie najdłużej notowana spółka. Przy Książęcej jednak wciąż obecne jest grono matuzalemów, którzy pamiętają choćby pierwszą "szaloną" hossę. Więcej…

Rating bez zmian. Agencja Fitch potwierdziła w piątek długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-". Perspektywa ratingu pozostała stabilna. Więcej…

Ze spółek i o spółkach

CD Projekt – Film pokazany w trakcie targów E3 rzuca nowe światło na grę "Cyberpunk 2077". Data premiery wciąż nie jest znana – CD Projekt zapewnił, że już bliżej niż dalej i zdradził kilka informacji o dystrybucji gry. Więcej…

Altus TFI – Kilka lat temu zaczęły znikać z rynku banki. Przejęcie Esaliens TFI przez Altus TFI to kolejna i nieostatnia konsekwencja tego zjawiska. Więcej na pb.pl

AB, Asbis – Umarł król, niech żyje król — zdają się krzyczeć inwestorzy zainteresowani hurtowniami elektroniki. Więcej na pb.pl

Jujubee – Data premiery gry przygodowo-dokumentalnej "Kursk" została ustalona na 11 października 2018 w przypadku platform PC i Mac oraz na pierwszą połowę 2019 roku w przypadku platform PlayStation 4 i Xbox One. Więcej...

Pekao – Fundusze OFE i DFE zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE przekroczyły próg 5 proc. w akcjonariacie Pekao i mają obecnie łącznie 5,09 proc. akcji tego banku - poinformowało Pekao w komunikacie. Więcej...

Griffin Premium – Griffin Premium RE (GPRE), który od niedawna działa pod marką Globalworth Poland, rusza z ofertą prywatną do 350 mln akcji. Chce pozyskać co najmniej 450 mln euro. Więcej...

GetBack – Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy GetBack, wskazał czwórkę kandydatów, którzy mają stworzyć radę wierzycieli spółki. Na liście zabrakło byłego prezesa GetBacku. Więcej...

Stelmet – Grupa Stelmet szacuje, że miała po pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/2018 4,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 10,5 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 60,7 proc. rdr. Więcej...

W piątek na rynkach

Polska: Zielona seria przerwana. Spadki energetyki i CD Projektu

USA: Wall Street lekko na plusie

Kalendarium

Po sezonie wyników, czas na sezon WZA. Więcej w Kalendarium Bankier.pl

W Polsce i na świecie

Dziś wieczorem w Berlinie spotkają się szefowie dyplomacji Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Normandzka czwórka będzie rozmawiać o uregulowaniu sytuacji w Donbasie. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas chce wysłania misji pokojowej ONZ na Ukrainę.

W Luksemburgu dziś unijna narada ministrów do spraw energii, część państw chce dyskusji o zmianach w przepisach, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2.

Premier Mateusz Morawiecki dziś w Warszawie weźmie udział w odprawie z wojewodami. Spotkanie będzie poświęcone programowi rozwoju dróg lokalnych. Początek zaplanowano na godzinę 11:30.

Dziś rusza kampania informacyjno-promocyjna rządowego programu Dobry Start 300 dla ucznia. Program przewiduje, że rodziny otrzymają raz w roku 300 złotych na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają to wsparcie do 24. roku życia.

Historia

1999 – Kapitalizacja polskiej giełdy przekroczyła 100 mld zł.

2010 – W RPA rozpoczęły się XIX Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.

2010 – Marek Belka został zaprzysiężony na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego.

2013 – Rozpoczęła się chińska załogowa misja kosmiczna Shenzhou 10.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński