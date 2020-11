11 bit studios wypracowało w III kw. 11,3 mln zł EBITDA

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Wynik EBITDA 11 bit studios w trzecim kwartale 2020 roku sięgnął 11,3 mln zł i był o 12,3 proc. wyższy od średniej prognoz analityków. Wynik wzrósł rok do roku o 84 proc.

Przychody spółki wyniosły 18 mln zł i były zbieżne z konsensusem (17,8 mln zł). Sprzedaż była o 3,7 proc. niższa niż przed rokiem. Po dziewięciu miesiącach tego roku 11 bit studios wypracowało 68,2 mln zł przychodów, o 37,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Zysk netto wzrósł rok do roku prawie siedmiokrotnie, do 7,1 mln zł. Zysk po trzech kwartałach tego roku wzrósł do 32,1 mln zł, czyli był o 277,5 proc. wyższy niż rok wcześniej. Jednym z czynników mających pozytywny wpływ na skokową poprawę rentowności była zmiana prezentacji ulgi podatkowej IP Box - pozytywny wpływ tego zdarzenia na wynik netto po trzech kwartałach to 4,45 mln zł.

3Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr dane w mln zł Przychody 18,0 17,8 1,0% -3,7% -8,4% 68,1 37,9% EBITDA 11,3 10,0 12,3% 84,3% -2,8% 42,5 160,7% EBIT 8,7 7,6 15,3% 324,1% -4,4% 35,1 198,5% zysk netto j.d. 7,1 6,7 6,8% 552,3% -32,3% 32,1 277,8% marża EBITDA 62,7% 56,2% 6,49 29,96 3,62 62,36% 29,38 marża EBIT 48,5% 42,3% 6,26 37,52 2,08 51,46% 27,69 marża netto 39,5% 37,2% 2,33 33,69 -13,91 47,12% 29,93

Wartość aktywów finansowych na koniec września (gotówki i jej ekwiwalentów, lokat bankowych oraz należności handlowych i podatkowych) sięgnęła 116 mln zł, o prawie 2 mln zł więcej niż kwartał wcześniej.

Wartość nakładów na niezakończone prace rozwojowe spółki (głównie produkcja nowych gier) spadła w trzecim kwartale o 0,4 mln zł do 18,3 mln zł, ale jednocześnie wartość zakończonych prac wzrosła o ok. 3,6 mln zł, głównie ze względu na zamknięcie kolejnych etapów prac nad silnikiem Game Engine oraz wydanie ostatniego dodatku do gry "Frostpunk".

Zobowiązania pozabilansowe spółki do poniesienia wydatków - wynikające z zawartych umów na wydanie w przyszłości gier zewnętrznych firm - wyniosły 3,57 mln euro i 7,9 mln zł, wobec odpowiednio 3,61 mln euro i 5,8 mln zł kwartał wcześniej.

W kolejnych kwartałach 11 bit studios chce się skupić na rozbudowie portfela gier własnych i wydawnictwa. Deklaruje, że tempo tych prac - mimo że pandemia COVID-19 nie ułatwia pozyskiwania nowych pracowników - jest satysfakcjonujące.

"Nie zmienia to jednak faktu, że fani nowych produkcji ze stajni 11 bit studios, czyli: 'Projektu 8' oraz projektów 'Dolly' i 'Eleanor', muszą uzbroić się w cierpliwość czekając na pierwsze premiery. Dotyczy to również tytułów tworzonych

przez zewnętrznych deweloperów, czyli: 'Foxhole', 'Botin', 'Vitriol' i 'Ava', dla których spółka świadczy usługi wydawnicze" - napisał zarząd w piśmie do akcjonariuszy.

"W kolejnych miesiącach 11 bit studios, oprócz rozpoczęcia komunikacji marketingowej nowych produkcji, skupiać się będzie na pozyskiwaniu tytułów do portfela wydawniczego i przekształceniach organizacyjnych, m.in. powiększaniu zespołów produkcyjnych, żeby jeszcze lepiej stawiać czoła wyzwaniom rynkowym" - dodano.

Spółka podała, że do końca września ponad 20 proc. posiadaczy flagowej gry "Frostpunk" zakupiło płatne dodatki, co - jak oceniło 11 bit studios - jest wskaźnikiem daleko przekraczającym średnie rynkowe.

W raporcie podano, że w ciągu trzech kwartałów 2020 roku przychody ze sprzedaży gier wydanych przez spółkę (głównie "Moonlighter" i "Children of Morta") odpowiadały za 28 proc. łącznych przychodów.

Z końcem września w spółce pracowało 156 osób. (PAP Biznes)

