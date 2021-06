11 bit studios w sierpniu chce zaprezentować nową grę; kumulacja premier ok. 2023 r.

CI Games: przychody ze sprzedaży "SGWC 2" na Xbox wyższe ok. 211 proc. niż pierwszej części gry

Przychody ze sprzedaży gry CI Games "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w ciągu dwóch dni od premiery w wersji na platformy Xbox były wyższe o ok. 211 proc., a w wersji na PlayStation 4 o ok. 170 proc. w porównaniu do wyników sprzedaży "Sniper Ghost Warrior Contracts 1" odnotowanych w analogicznym okresie po jej premierze - podał CI Games w komunikacie.