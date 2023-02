11 bit studios rozpoczęło kampanię promocyjno-marketingową gry "The Thaumaturge" (wcześniejsza nazwa kodowa "Vitriol") - podała spółka w komunikacie. Jest to jak dotąd największy projekt wydawniczy 11 bit studios.

Producentem "The Thaumaturge" jest Fool's Theory, podmiot stowarzyszony 11 bit studios, które jest wydawcą gry.

Jak podano, spółka uruchomiła m.in. oficjalną stronę internetową The Thaumaturge, karty produktu w serwisach: Steam, Epic Games Store i GOG oraz profile gry w najważniejszych serwisach społecznościowych, w tym: Facebook i Twitter. Zamieściła także trailer gry.

It’s time to unveil the mystery surrounding our latest project, @thaumaturgegame. It’s a new story-driven RPG by @Fools_Theory focused on exploring the dark and esoteric side of reality!



