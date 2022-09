11 bit studios przekłada światowy pokaz gry Codename Vitriol

Światowy pokaz gry Codename Vitriol autorstwa 11 bit studios został przełożony - poinformowała spółka na Twitterze.

"Pierwotnie chcieliśmy pokazać grę w wakacje, ale postanowiliśmy poświęcić jeszcze trochę czasu na przygotowania" - napisała spółka.

Spółka podała, że wkrótce poda kolejne szczegóły dotyczące produkcji.

A little update on the upcoming reveal of Codename Vitriol. pic.twitter.com/T1ax6CG2oT