11 bit studios chce kupować mniejszościowe udziały innych producentów gier

11 bit studios planuje zakupy mniejszościowych udziałów innych producentów gier - poinformował prezes Przemysław Marszał. Firma jest po kilku etapach rozmów z jednym z potencjalnym partnerów, a o formalnych krokach może poinformować po lipcowym walnym zgromadzeniu.

"Chcielibyśmy zbudować 11 bit studios jako grupę spółek, taką w której każda spółka ma swoje kompetencje. Bardzo nam zależy, żeby spółki, z którymi się zbliżymy poprzez akcjonariat, zachowały swoją tożsamość. Nie chcemy podchodzić do przejęcia 100 proc. spółek zależnych" - powiedział prezes podczas GPW Innovation Day.

"Wierzymy, że największe zaangażowanie zespołu jest wtedy, gdy jest on właścicielem (spółki - PAP). Na ten moment podoba nam się zaangażowanie w około 40 proc., ale nie mogę w tej chwili powiedzieć jak to się skończy. To kwestia negocjacji biznesowych, każda strona musi być zadowolona" - dodał.

Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące zacieśnienia współpracy z jednym z podmiotów.

"Jesteśmy po pewnych rozmowach, po kilku etapach, z jedną spółką i rozpoczynamy kolejne" - powiedział prezes.

Marszał poinformował, że spółka będzie w stanie przekazać więcej informacji po przegłosowaniu zmian zgłoszonych na najbliższe walne zgromadzenie, które ma odbyć się 20 lipca. Projekt uchwały na walne zgromadzenie zakłada przekazanie radzie nadzorczej 11 bit studios uprawnień do nabywania udziałów w innych firmach i tworzeniu nowych podmiotów - obecnie kompetencje te ma walne zgromadzenie.

"Prawdopodobnie jeżeli uda nam się na WZ przegłosować, to myślę, że będziemy w stanie powiedzieć niedługo, że to się stało i ten proces ruszył" - powiedział.

Akcjonariusze 11 bit studios nie zgodzili się na te zmiany podczas czerwcowego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki. Jak podał prezes, spółka przeprowadziła rozmowy z częścią inwestorów i liczy na akceptację zmian w lipcu.

Marszał potwierdził, że 11 bit studios będzie rozważała zacieśnianie współpracy z producentami gier wydanych przez firmę.

"Nie mówię, że rozmawiamy z tymi spółkami, ale to naturalne, że jeżeli będziemy widzieli, iż współpracuje nam się dobrze z partnerem to będziemy szukali jeszcze lepszej integracji" - powiedział.

Nie wykluczył, że tytuły produkowane obecnie przez spółkę będę posiadały elementy gry dla wielu graczy (multiplayer).

"Jeżeli w tym, o czym będziemy chcieli opowiadać (w grach - PAP), metodą będzie multiplayer, to on się pojawi. Natomiast nie jest to tak, że myślimy sobie: 'zróbmy teraz grę multiplayerową'. Kluczem jest idea, temat, o którym rozmawiamy"- wyjaśnił.

Studio celuje we wzrost zatrudnienia do 250-300 osób w ciągu około dwóch lat, poinformował Marszał. Obecnie firma zatrudnia około 180 pracowników, około dwa razy więcej niż dwa lata temu. Prezes dodał, że rekrutacja nie jest łatwa, ale spółka liczy na przyspieszenie w tym obszarze w związku z zatrudnieniem do działu kadrowego doświadczonej osoby, która niedługo rozpocznie pracę w firmie. (PAP Biznes)

