Kolejny bank włącza do swojej oferty "Bezpieczny kredyt 2 proc."

mBank jest jedenastym bankiem, który podpisał do tej pory z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy o współpracy w zakresie programu "Bezpieczny kredyt 2 proc." - poinformował BGK.

fot. YinNarukami / / Shutterstock

Oprócz mBanku są to: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, BOŚ, Bank Pekao SA, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO BP, SGB-Bank SA i VeloBank SA.

Program Pierwsze Mieszkanie składa się z "Bezpiecznego kredytu 2 proc." (dopłaty do kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu) oraz Konta Mieszkaniowego, czyli narzędzia, które ma pomóc w oszczędzaniu na zakup mieszkania. Oba instrumenty skierowane są do osób, które nie ukończyły 45 lat, a które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny, lub planują to w przyszłości. (PAP Biznes)

