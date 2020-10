102-karatowy brylant z Kanady sprzedany za prawie 16 mln USD

fot. CARLO ALLEGRI / Reuters

Ważący 102 karaty brylant pochodzący z Kanady, który trafił na internetową aukcję w Hongkongu, został sprzedany w poniedziałek za 15,7 mln USD - poinformowały kanadyjskie media.

Brylant "bez skazy", który trafił na aukcję Sotheby’s we wrześniu, w poniedziałkowej licytacji został wystawiony za ok. 11 mln USD, a po kilku minutach został sprzedany kolekcjonerowi z Japonii za 15,7 mln USD. Poprzednio najwyższą cenę na aukcji online osiągnął w lipcu br. prawie 29-karatowy brylant, sprzedany za 2,1 mln USD. Najwyższa cena za brylant na tradycyjnych aukcjach wyniosła dotychczas 83 mln USD za 59-karatowy Pink Star.

Dwa lata temu w kopalni Victor Mine w Kanadzie został znaleziony ważący 271 karatów diament. Z niego został wycięty mniejszy, owalny kamień, który po trwającym rok szlifowaniu trafił na aukcję. Brylant jest wielkości niewielkiego jajka i jest takiej czystości, że zalicza się go do klasy IIa, do której kwalifikuje się nie więcej niż 2 proc. wszystkich diamentów.

Niewiele większy brylant został sprzedany siedem lat temu za 30 mln USD. W przeszłości – jak podawała agencja The Canadian Press – kanadyjskie diamenty uzyskiwały ceny o 10 do 15 proc. wyższe niż porównywalne kamienie, m.in. dlatego, że kanadyjskie regulacje wymuszają etyczne prowadzenie biznesu.

Victor Mine to zamknięta w ub.r. po 11 latach eksploatacji odkrywkowa kopalnia diamentów należąca do koncernu De Beers, znajdująca się na północy Ontario.

Z Toronto Anna Lach