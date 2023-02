1000 przyszkolnych hal w programie Olimpia. Zapowiada się kolejna klapa?

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

1000 przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie udziału polskiej reprezentacji w igrzyskach olimpijskich. PiS przeznaczył na ten cel 2 mld zł w przeciągu dwóch lat. Program ma być współfinansowany przez samorządy, które nie kwapią się do przystąpienia. Pilotażowa edycja zgromadziła "zaledwie" 12 chętnych, a 5 uzyskało dofinansowanie.

Uchwała dotyczy ustanowienia programu wieloletniego "Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich", który został przygotowany przez ministra sportu i turystyki.

Zgodnie z uchwałą, rząd dofinansuje samorządom budowę przyszkolnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji. "Realizacja inwestycji powinna przyczynić się do poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego, w szczególności w sezonie jesienno-zimowym. W wielu mniejszych ośrodkach oferta zajęć wychowania fizycznego w tym okresie ograniczona jest bowiem jedynie do ćwiczeń na szkolnych korytarzach" - wskazało Centrum Informacyjne Rządu.

W latach 2023-2024 na ten cel zostanie przeznaczone 2 mld zł. "Inwestycje sportowe będą wiązać się z obchodzeniem 100-lecia pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" - zaznaczył CIR.

Rusza kolejny nabór. Czy znajdą się chętni, jeśli samorządy zaciskają pasa?

Rzecznik rządu Piotr Müller po zakończeniu posiedzenia rządu mówił w TVP Info, że "lada moment" będzie ogłaszany nabór i "jeszcze w tym roku samorządy będą miały możliwość rozpoczęcia tych inwestycji".

"Samorządy wnioskują, rząd przyznaje dodatkowe środki finansowe, więc w tym roku pierwsze budowy mogą się rozpocząć i to na szeroką skalę. Oczywiście to zależy od terminarza, które będą proponowały samorządy, bo one są realizatorem tego przedsięwzięcia" - dodał Müller.

Jak wskazało CIR dofinansowaniem będą mogły zostać objęte dwa rodzaje zadań: budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m na 18 m do 20 m na 40 m, wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji; budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m na 18 m do 20 m na 40 m.

Zaznaczono, że dotacja dotycząca budowy obiektu sportowego będzie mogła wynieść nie więcej niż 70 proc. wydatków związanych z realizacją zadania.

1000 hal na 100-lecie. Brzmi znajomo

Pierwszy, oficjalny start reprezentacji Polski na olimpiadzie miał miejsce w 1924 roku. Na zimowe igrzyska do Chamonix pojechała skromna ekipa składająca się z narciarzy i jednego łyżwiarza. Medali nie zdobyła.

Na letnich igrzyskach w Paryżu w 1924 r ekipa polska była silniejsza. Polacy zdobyli dwa medale: srebrny - drużyna kolarska w wyścigu torowym na dystansie 4000 m i brązowy - Adam Królikiewicz w jeździeckim konkursie skoków. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ mok/