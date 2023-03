100 zł za używanie Twojego obecnego konta? Teraz to możliwe!

Na łamach Bankier.pl regularnie analizujemy promocje bankowe. Z reguły oferty kierowane są jednak do nowych klientów. Jak się jednak okazuje, Mastercard proponuje obecnym posiadaczom kart promocję, w której zgarnąć można równowartość 100 zł. Oto jej warunki.

Zasady promocji są proste. Wystarczy jedynie dokonać rejestracji w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Oczywiście oferta kierowana jest do posiadaczy plastików z logo tej organizacji. Nie wszystkie karty biorą udział w promocji – by sprawdzić, czy Twoja karta jest uprawniona do udziału, wystarczy na stronie https://bezcennechwile.mastercard.pl/ wprowadzić pierwszych osiem cyfr karty.

Jaka jest nagroda?

Po dokonaniu rejestracji w programie należy za pomocą karty wydać co najmniej 100 zł w terminie do 30 dni. Nagrodą w promocji jest 8000 pkt., które stanowią równowartość dwóch voucherów po 50 zł do odebrania u partnerów programu w katalogu nagród.

Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia spełnienia wszystkich warunków jej otrzymania, a jej przyznanie zostanie dokonane poprzez zasilenie rachunku programu uczestnika odpowiednią liczbą punktów. Trzeba jednak pamiętać, że punkty przyznane w ramach nagrody ważne są przez 3 miesiące. Później wygasają.

Promocja trwa do 17 maja, ale jest limitowana. Pula nagród wynosi 78 333 po 8000 punktów każda. Mastercard będzie informował na stronie programu o jej wyczerpaniu.

Punkty można wymienić na nagrody z katalogu Mastercarda. Może to być na przykład voucher do Empiku na 50 zł czy voucher o takiej samej wartości na stacje Circle K. Ale nie tylko – firma udostępna całą paletę nagród. Od voucherów zakupowych po wydarzenia sportowe czy festiwale muzyczne i wiele innych. Katalog nagród jest sukcesywnie uzupełniany o nowe nagrody. Aktualny stan i opisy nagród są dostępne po zalogowaniu na konto w programie.

Jakie karty biorą udział w programie?

Przykładowe karty biorące udział w programie Bank Karta Konto Alior Bank Debit Mastercard zbliżeniowa Konto Jakże Osobiste Bank Pekao MasterCard Debit Konto Przekorzystne Bank BPS Karta Mastercard PayPass iKonto Bank Pocztowy Debit Bank Pocztowy Konto w Porządku BOŚ Debit Standard Konto Bez Kosztów Citi Handlowy Citi Konto CitiKonto VeloBank Mastercard Debit Standard VeloKonto PKO BP Karta debetowa do konta Konto Za Zero Santander Bank Polska Karta do konta Dopasowana Mastercard Konto Jakie Chcę

A także wybrane karty kredytowe (np. Millennium, mBank) oraz karty fintechów (np. Zen, Edenred).

Jeśli Twoja karta do konta to Visa, zawsze możesz wziąć drugi plastik Mastercarda lub wymienić kartę jednej organizacji na drugą.

A co, jeśli karta nie działa w programie?

Nie wszystkie banki współpracują z Mastercard w zakresie programu Bezcenne Chwile. Jednak nic straconego. Zajrzyj do naszego ostatniego przeglądu promocji bankowych – być może znajdziesz inną wartą uwagi akcję. Do zgarnięcia w niektórych bankach jest nawet kilkaset złotych.