100 mln zł na nowy stadion Ruchu Chorzów. Premier "sypnie groszem"

Władze Białegostoku chcą zwiększyć dofinansowanie dla Jagiellonii Do 4,5 mln zł władze Białegostoku chcą zwiększyć wsparcie dla klubu Jagiellonia Białystok na sezon 2023/2024. Jak przekonują, warto pomagać klubowi, by nadal grał w ekstraklasie; to też promocyjny zysk dla miasta.