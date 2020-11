100 mln zł więcej na program „Mój prąd”

fot. Krzysztof Ślusarczyk / Shutterstock

Budżet rządowego programu "Mój prąd" zostanie zwiększony o 100 mln zł - poinformował we wtorek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ma być kontynuowany w 2021 roku.

Napisano, że uwagi na to, że wnioskodawcy już wyczerpali miliardową pulę dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne NFOŚiGW postawowił nie zamykać naboru i zwiększył budżet programu o dodatkowe 100 mln zł. Nabór - jak zaznaczono - potrwa do 18 grudnia br. Środki mają być przeznaczone na inwestycje w produkcję energii elektrycznej z prosumenckich instalacji PV o mocy 2-10 kW.

„Nie dziwi nas ogromne zainteresowanie fotowoltaiką i lawina wniosków o dotacje do 5 tys. zł. Cieszy mnie, że rośnie świadomość naszego społeczeństwa, że ekologia po prostu się opłaca" – mówi cytowany w informacji minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Zaznaczył, że korzystanie z własnego prądu, produkowanego ze słońca, przekłada się na oszczędności w portfelu, ale są to też wymierne korzyści dla środowiska. "Inwestycje w odnawialne źródło energii w ramach „Mojego prądu” przyczynią się do redukcji CO2 aż o 1 000 000 000 kg/rok” - dodał.

Do NFOŚiGW 6 listopada wpłynął 200-tysięczny wniosek, który wyczerpał miliardowy budżet „Mojego prądu”.

„Łączna moc instalacji ze złożonych wniosków da 1,2 GW, które rocznie wyprodukują ok. 1200 GWh/rok energii elektrycznej. Porównując ten wynik do mocy 3,77 MW największej polskiej farmy fotowoltaicznej (w gminie Czernikowo koło Torunia), „Mój prąd” sfinansuje ponad 300 takich inwestycji” – zaznacza pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister Ireneusz Zyska.

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych wnioskodawców i wywiązując się z obietnicy zakończenia naboru dopiero za nieco ponad miesiąc, zdecydowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska o zwiększeniu puli dostępnych środków w „Moim prądzie" – wskazuje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski. "Dodatkowe 100 mln zł, to szansa dla kolejnych 20 tys. osób” - dodaje.

Jak dodano, w oczekiwaniu na finał II naboru „Mojego prądu”, który rozpoczął się 13 stycznia 2020 r., podjęto też decyzję o kontynuacji programu w 2021 r. "Nowa odsłona będzie dawała szerszy wachlarz możliwości dla potencjalnych beneficjentów" - czytamy.

„Mój prąd” to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu, który wystartował w połowie 2019 r., jest umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

