Oblicza polskiej biedy. Wschód, wieś i rodziny wielodzietne ubóstwo dotyka najczęściej

Rośnie zasięg ubóstwa w Polsce. Największy odsetek gospodarstw domowych dotkniętych biedą występuje we wschodniej części kraju oraz na wsiach i małych miastach. Częściej z niedostatkiem mierzą się rodziny wielodzietne, wynika z danych GUS. Jakie oblicza ma bieda? Zobacz 10 wykresów o ubóstwie w Polsce.

W obliczeniach i raporcie przygotowanym przez GUS uwzględnione zostały trzy sumy graniczne wskazujące na występowanie ubóstwa w danym gospodarstwie domowym: minimum egzystencji (ubóstwo skrajne), granica ubóstwa relatywnego oraz ustawowa granica ubóstwa.

1. Rośnie zasięg ubóstwa w Polsce

W 2020 r. zwiększył się zasięg zarówno ubóstwa relatywnego, jak i ustawowego w Polsce, wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. W obu przypadkach nastąpiło odbicie w stosunku do poprzedniego roku.





"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

2. Kogo najczęściej dotyka bieda?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego największy zasięg ubóstwa ekonomicznego występuje wśród osób, które zakończył edukację na poziomie gimnazjalnym - 12 proc. osób z opisanych gospodarstw domowych doświadczyło ubóstwa skrajnego, 17,8 proc. ubóstwa ustawowego, natomiast 23 proc. ubóstwa relatywnego. Nieco niższy odsetek widoczny jest w sytuacjach, kiedy "głowa" gospodarstwa domowego posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe (13,8 proc.). Z raportu GUS wynika, że zasadniczo im wyższe wykształcenie, tym niższy poziom zagrożenia ubóstwem.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

3. Rodziny wielodzietne bardziej narażone na ubóstwo

Raport GUS wskazuje także, że nie bez znaczenia jest typ gospodarstwa domowego. Zasięg ubóstwa ekonomicznego jest zdecydowanie wyższy w rodzinach wielodzietnych (co najmniej z trójką dzieci) niż w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz tych bez dzieci na utrzymaniu lub z jednym/dwójką dzieci.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

4. Najbiedniej na wschodzie Polski

Mówiąc o biedzie można wziąć pod uwagę także zasięg ubóstwa ekonomicznego w poszczególnych regionach Polski. Najwyższy odsetek osób ubogich, według trzech branych pod uwagę granic ubóstwa, zaobserwowano w makroregionie wschodnim (8 proc.) oraz centralnym (6,6 proc.). Z kolei najmniejszym odsetkiem osób żyjących w biedzie charakteryzowała się zaś południowo-zachodnia Polska (2,8 proc.).

"Interpretując dane dotyczące zasięgu ubóstwa według makroregionów należy mieć na uwadze

ich duże zróżnicowanie wewnętrzne, chociażby tylko na poziomie województw wchodzących w ich skład. Zdecydowanie najmniej zróżnicowany pod tym względem był w 2020 r. makroregion wschodni, w skład którego wchodzą województwa należące do grupy najbiedniejszych w kraju. Do grupy najbiedniejszych województw należało także województwo świętokrzyskie wchodzące w skład makroregionu centralnego oraz woj. warmińsko-mazurskie należące do makroregionu północnego" – podkreślają autorzy raportu GUS.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

5. Skrajne ubóstwo częściej na wsi niż w mieście

Przyglądając się poszczególnych regionom Polski pod względem występowania ubóstwa na danym obszarze nie sposób pominąć rozkład z podziałem na wielkość miejscowości zamieszkania. Najwyższy odsetek osób w gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem skrajnym jest na wsiach - 9,5 proc. w 2020 r. W ciągu ostatniego roku zwiększył się on o 2 p.p. z 7,5 proc.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

6. Rolnicy i osoby utrzymujące się z innych źródeł niż praca najbardziej narażeni na biedę

Zasięg ubóstwa zależy także od przeważającego źródła utrzymania gospodarstwa domowego. W 2020 r. najbardziej narażonymi na ubóstwo ekonomiczne (a więc ubóstwo skrajne, relatywne i ustawowe) były gospodarstwa domowe utrzymujące się z tzw. niezarobkowych źródeł innych niż emerytury i renty oraz gospodarstwa domowe rolników. W 2020 roku ubóstwem skrajnym w tych obu grupach dotkniętych było prawie 14 proc. osób, podaje GUS.

Zarówno w przypadków rolników, jak i osób utrzymujących się z innych niezarobkowych źródeł odsetek osób w gospodarstwach domowych w zasięgu ubóstwa skrajnego znacząco zwiększył się w porównaniu z poprzednim rokiem.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

7. Jakie są "granice" ubóstwa?

Kiedy mówimy o ubóstwie? Minimum egzystencji w gospodarstwie jednoosobowym w czwartym kwartale 2020 r. (średnio miesięcznie) wyniosło 640 zł na osobę miesięcznie. Natomiast granica ubóstwa relatywnego ustalona została na poziomie 799 zł na osobę, z kolei o ubóstwie ustawowym mówi się, gdy miesięczne dochody wynoszą 701 zł. Na wykresie poniżej przedstawione został wykres obrazujący jak kształtowała się wysokość poszczególnych progów w ostatnich latach.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

8. Minimum egzystencji w rodzinie czteroosobowej

Inaczej kształtuje się wysokość graniczna ubóstwa dla gospodarstw domowych, w których skład wchodzą cztery osoby - tj. dwie osoby dorosłe oraz 2 dzieci w wieku do 14 r.ż. W tym przypadku granica ubóstwa skrajnego, czyli minimum egzystencji wynosi 1727 zł miesięcznie.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

9. Największy niedostatek "rozkłada się" podobnie jak bieda

Najwyższe odsetki osób dotkniętych niedostatkiem odnotowano na schodzie Polski (ponad 53 proc.) oraz makroregionie centralnym (ok. 45 proc.) i południowym (ok. 44 proc.). Natomiast najrzadziej niedostatku doświadczali mieszkańcy makroregionu południowo-zachodniego (30 proc.) oraz województwa mazowieckiego (ok. 35 proc.). Podobnie jak w przypadku zasięgu ubóstwa, tak również w przypadku zasięgu sfery niedostatku występowało duże zróżnicowanie wewnątrz poszczególnych makroregionów, podaje GUS.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

10. Polska na tle państw UE

Z badania EU-SILC 2020 wynika, że ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dotkniętych było około 22 proc. mieszkańców Unii Europejskiej, przy czym rozpiętość wartości wskaźnika AROPE była bardzo duża i wahała się od 11,5 proc. w Czechach, ok.14 proc. w Słowenii i na Słowacji do ok. 34 proc. w Bułgarii i 36 proc. w Rumunii. W Polsce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było 17 proc. osób to o 5 p.p. poniżej średniej dla państw UE.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

Dominika Florek