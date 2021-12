10 stycznia uczniowie wrócą do szkół? "Najprawdopodobniej"

fot. fizkes / / Shutterstock

10 stycznia najprawdopodobniej wróci nauka stacjonarna w szkołach, ale gdyby wariant Omikron zaczął rozprzestrzeniać się szybciej niż obecnie wskazują prognozy, to rząd może rozważyć inne decyzje - powiedział w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

"10 stycznia ewentualnie (wróci nauka stacjonarna - PAP), bo to jest poniedziałek. (...) To jest oczywiście najbardziej prawdopodobny scenariusz. Nadal bardzo uważnie obserwujemy, co się dzieje, jeżeli chodzi o liczbę infekcji związanych z Omikronem. (...) Nasze prognozy, które widzimy w modelach, czy prognozach eksperckich mówią, że ewentualne przesilenie, czyli gdy na masową skalę zacznie pojawiać się Omikron i będzie dominował w strukturze nowych zakażeń, że będzie się to dziać pod koniec stycznia" - powiedział Niedzielski.

Wskazał, że w takim scenariuszu najprawdopodobniej wróci nauka stacjonarna w szkołach.

"Jeżeli natomiast byśmy widzieli, że przyspieszenie epidemiczne ma miejsce wcześniej, to będziemy musieli podejmować bardziej krytyczne decyzje" - dodał Niedzielski.

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. nauka w szkołach jest prowadzona w sposób zdalny. (PAP Biznes)

