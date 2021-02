10 prognoz dla fotowoltaiki w Polsce. "Rynek trochę wyhamuje"

Shutterstock

Rynek fotowoltaiki w 2021 roku może wyhamować, branża zaczyna się konsolidować i eliminować mniejsze firmy świadczące najprostsze usługi. Przyszłość to budynki trwale zintegrowane z systemami fotowoltaiki i recykling ogniw. Rynkowi eksperci debatowali podczas Dnia fotowoltaiki w Bankier.pl na temat dalszego potencjału systemów pozyskiwania prądu z energii słonecznej.

Pod hasłem „Czy i komu fotowoltaika się opłaca” odbyła się debata organizowana przez Bankier.pl w ramach Dnia fotowoltaiki 18 lutego br. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele świata nauki (Politechnika Warszawska), podmiotów finansujących tego rodzaju inwestycje (BNP Paribas Bank Polska, Idea Getin Leasing) oraz dostawców sprzętu (Columbus Energy).

Obok wielu porad, obalonych faktów i mitów, wypowiedzi ekspertów często odnosiły się do przyszłości. Oto 10 scenariuszy dla przyszłości fotowoltaiki, o których wspominano w trakcie debaty.

1. Zaczęliśmy bardzo późno, ale możemy nadrobić

– W Polsce zaczęliśmy [rozwój fotowoltaiki – red.] z bardzo dużym opóźnieniem – mówiła już w pierwszych minutach debaty prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. – Energetyka odnawialna przez szereg lat była w Polsce traktowana w sposób marginalny, a ogólne przeświadczenie, że dostępność energii promieniowania słonecznego nie jest najlepsza, upowszechniało informacje, że fotowoltaika nam się nie opłaca. (…) Mamy jeszcze dużo do zrobienia, ale możemy te zaległości odrobić – przekonywała prof. Chwieduk.

2. Rynek może się schłodzić w 2021 r.

– Pomimo trudnej sytuacji związanej z wybuchem pandemii w ciągu trzech ostatnich kwartałów 2020 roku przyłączono do sieci ponad dwukrotnie więcej instalacji niż w 2019 roku – mówiła dr inż. Lidia Grzegorczyk, ekspert ds. transformacji energetycznej w BNP Paribas Bank Polska.

– Bardzo duży wpływ na rozwój fotowoltaiki miał rządowy program dopłat, który przyczynił się też do zwiększenia świadomości prosumentów. Program na razie skończył się i teraz bardzo duże pole do popisu w zakresie finansowania mają banki, które jeszcze trzy lata temu sceptycznie podchodziły do finansowania tego rodzaju inwestycji, zwłaszcza z uwagi na niepewność legislacyjną, jeśli chodzi o OZE [Odnawialne Źródła Energii - red.]. Wzrost liczby prosumentów wiąże się ze zmianami regulacyjnymi i wydaje się, że ten rok może ostudzić zapał, jeśli chodzi o fotowoltaikę – zapowiadała specjalistka.

Do opinii o spowolnieniu rynku przychylał się też Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy. – Z naszego punktu widzenia rynek będzie w tym roku trochę hamował i w tym roku nie będzie tak spektakularny, jak w zeszłym – mówił.

3. Duzi gracze wygryzą małych

– Po zakończeniu tej edycji programu „Mój Prąd”, jesteśmy na etapie, kiedy rynek zaczyna się bardzo szybko konsolidować – zwracał uwagę Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy. – Mali instalatorzy przestają sprzedawać, ponieważ odpada element napędowy ich sprzedaży – a mogą zaoferować to, co wszyscy – cenę, dotację, podstawową obsługę – tymczasem większe firmy oferują szerokie spektrum usług okołoenergetycznych (kompletnie inny rodzaj gwarancji, opieki), co powoduje, że stają się bardziej atrakcyjne – mówił przedstawiciel spółki. Nawiązując do prognozy mówiącej o hamowaniu rynku, podkreślał, że zyskają duże firmy, a dla małych instalatorów rynek fotowoltaiki się skurczy.

4. Klimat nad Wisłą będzie sprzyjał

– Warunki klimatyczne mamy [w Polsce – red.] bardzo dobre, dlatego, że inwestujemy w terenach względnie czystych. Co prawda piasek z Sahary do nas dociera, ale bardzo rzadko. Uzyski energetyczne w naszych warunkach klimatycznych są identyczne jak w krajach azjatyckich czy krajach północnej Afryki – mimo że tam warunki napromieniowania są o wiele wyższe. My za to nie mamy piasku pustynnego czy burz piaskowych, a to jest bardzo ważne dla fotowoltaiki – zwracała uwagę prof. Dorota Chwieduk z Politechniki Warszawskiej.

5. Nowe opłaty jak nowe zachęty

– Każda opłata, która zwiększa koszty prowadzenia działalności wpływa pozytywnie na ocenę opłacalności inwestycji fotowoltaicznej – mówił, w odpowiedzi na pytanie o skutki obowiązującej od tego roku opłaty mocowej, Piotr Warmuła, dyrektor Departamentu Technologii w Idea Getin Leasing. – Każda dodatkowa opłata będzie powodowała, że korzyść z instalacji fotowoltaicznej pojawi się nam szybciej – podkreślał, odnosząc się przy tym również do pytań czytelników o to, kiedy najlepiej zainstalować przydomową fotowoltaikę, żeby jak najszybciej osiągać z niej korzyści.

– Każda opłata, która zwiększa koszty prowadzenia działalności wpływa pozytywnie na ocenę opłacalności inwestycji fotowoltaicznej – mówił, w odpowiedzi na pytanie o skutki obowiązującej od tego roku opłaty mocowej, Piotr Warmuła, dyrektor Departamentu Technologii w Idea Getin Leasing. – Każda dodatkowa opłata będzie powodowała, że korzyść z instalacji fotowoltaicznej pojawi się nam szybciej – podkreślał, odnosząc się przy tym również do pytań czytelników o to, kiedy najlepiej zainstalować przydomową fotowoltaikę, żeby jak najszybciej osiągać z niej korzyści.

6. Przyszłość jest w magazynach

– Magazyny energii to sprawa przyszłości, ale już tej w miarę bliskiej, bo jest to konieczne do efektywnego wykorzystania energii słonecznej. Nie będzie zbyt długo można traktować sieci jako wirtualnego magazynu – zwracano uwagę w debacie, rozmawiając o problemie gromadzenia w ramach gospodarstw domowych wyprodukowanych nadwyżek energii elektrycznej pozyskanej ze słońca i wysokich wciąż kosztach magazynowania energii w polskich warunkach.

7. Niebawem to budynek wypracuje prąd

– Na podstawie tego, co dzieje się na świecie, myślę, że w krótkim okresie czasu budynki będą same w sobie produkować energię, czyli technologie zintegrowane z obudową budynku staną się codziennością – mówiła z przekonaniem prof. Dorota Chwieduk z Politechniki Warszawskiej.

8. Zużywać, nie przesyłać

– Cała energetyka transformuje się w tę stronę, żeby jak najwięcej energii było po pierwsze produkowane, po drugie - zużywane lokalnie, w czasie rzeczywistym. I po trzecie - żeby cały system był komplementarny. Fotowoltaika jest dzisiaj pierwszym krokiem w tę stronę. (…) Musimy się zastanowić, jak to robić, żeby jak najmniej energii przesyłać, a jak najwięcej magazynować i konsumować – zwracał uwagę Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

9. Recykling fotowoltaiki pozwoli zarobić

– Sprawą przyszłości, nie tak odległej, musi być odpowiednia metoda przetwarzania i wykorzystania poszczególnych elementów z ogniw i modułów fotowoltaicznych. Tam jest za dużo cennego surowca, żeby to się mogło marnować. (…) Recykling cały czas jest u nas niedoceniany – podkreślała prof. Dorota Chwieduk, odpowiadając na pytania czytelników o to, kto będzie w przyszłości ponosił koszty utylizacji instalacji tak licznie montowanych dziś w Polsce. Debatujący goście zgadzali się, że recykling systemów fotowoltaicznych ma dziś istotny potencjał biznesowy.

10. Pierwszy milion mógł(by) przyjść szybko

– Rząd szacował dojście do ok. 1 mln instalacji na dachach do około 2030 roku. Gdyby utrzymało się tempo z 2020 roku, osiągnęlibyśmy ten poziom na koniec 2022 roku – wyliczała dr inż. Lidia Grzegorczyk z BNP Paribas Bank Polska, podsumowując efekty zeszłorocznego boomu, a jednocześnie studząc oczekiwana zapowiedziami spowolnienia na rynku (patrz pkt 2).

Przedstawicielka banku finansującego inwestycje zwracała jednak uwagę, jak istotna przy mikroinstalacjach jest jakość produktów i usług świadczonych przez dostawców sprzętu. – Trzeba uważać na to, co ląduje na naszym dachu – kwitowała.

W debacie Bankier.pl "Czy i komu fotowoltaika się opłaca" udział wzięli:

prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk , Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska ,

, Instytut Techniki Cieplnej, , dr inż. Lidia Grzegorczyk , ekspert ds. transformacji energetycznej w Biurze ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju, BNP Paribas Bank Polska ,

, ekspert ds. transformacji energetycznej w Biurze ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju, , Piotr Warmuła , dyrektor Departamentu Technologii, Idea Getin Leasing ,

, dyrektor Departamentu Technologii, , Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy.

/ Bankier.pl

