Jeszcze kilka dni z 10 proc. na koncie oszczędnościowym. Kolejna stawka też jest atrakcyjna

Spadające stawki na kontach oszczędnościowych i lokatach zachęcają do poszukiwania okazji. Jedną z nich jest Konto Oszczędnościowe Start w Raiffeisen Digital Banku, które jeszcze przez kilka dni ma stawkę w wysokości 10 proc. w skali roku. Bank zakładającym teraz rachunek obiecuje jednak jeszcze kilka miesięcy z atrakcyjnym oprocentowaniem.

O promocji Raiffeisen Digital Banku pisaliśmy, kiedy Konto Oszczędnościowe Start pojawiło się na rynku i od razu zwróciło na siebie uwagę bardzo wysoką stawką – 10 proc. w skali roku. Od tego czasu propozycja banku przeszła kilka modyfikacji. Jedną z nich jest zmiana kwoty maksymalnej, którą można wpłacić na konto i która jest objęta podwyższonym oprocentowaniem. Wcześniej było to 30 000 zł, obecnie jest to 200 000 zł.

Niezmienny niestety – z perspektywy klienta – pozostaje zapis o obowiązywaniu promocyjnej stawki. Ostatni dzień naliczania środków oprocentowaniem w wysokości 10 proc. rocznie jest ujednolicony z ostatnim dniem obowiązywania oferty jako takiej i jest to 29 września 2023 r. Tak wysoka stawka na kilka dni nie byłaby zachęcająca, ale jest to punkt, w którym warto wspomnieć o kolejnej zmianie. Raiffeisen Digital Bank obiecuje bowiem, że po przekroczeniu tego terminu, środki klientów będą objęte stawką w wysokości 8 proc. w skali roku na kolejne trzy miesiące (a dokładnie od 30 września do 30 grudnia 2023 r.). Jest to druga co do wysokości stawka, na którą można obecnie liczyć na rynku, co wynika z ostatniego rankingu kont oszczędnościowych Bankier.pl.

Aby skorzystać z Konta Oszczędnościowego Start, konieczne jest posiadanie konta osobistego w Raiffeisen Digital Banku. To z niego można przelać zgromadzony kapitał na konto oszczędnościowe.

Środki wpłacone do Raiffeisen Digital Bank są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów, czyli Österreichische Raiffeisen Sicherungseinrichtung eGen. Środki są chronione do równowartości 100 000 EUR na klienta.

Zysk z oszczędności wpłaconych do Raiffeisen Digital Banku podlega – oprócz polskich zobowiązań podatkowych – również austriackiemu podatkowi w wysokości 25%. Polscy klienci mogą uzyskać zwolnienie z tego zobowiązania, wypełniając austriacki formularz podatkowy (do którego odnośnik można znaleźć na stronie banku), który należy wysłać na austriacki adres Raiffeisen Digital Banku. Dokument musi zostać podpisany przez urzędnika w polskim urzędzie podatkowym.

