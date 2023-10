Bezpłatne konto firmowe „na stałe”. Sprawdź najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Ile kosztuje konto firmowe? Sam rachunek często jest darmowy, ale nie zawsze „na stałe”. Poza tym, wśród kosztów są jeszcze opłaty związane z kartą płatniczą, przelewami zewnętrznymi oraz wypłatą gotówki z bankomatów. Wzięliśmy pod lupę podstawowe wydatki przedsiębiorców dotyczące kont firmowych. Sprawdź, który bank ma najlepszą ofertę w swoim portfolio.

Często promocje w bankach dostępne dla przedsiębiorców są czasowe. Po terminie ich wygaśnięcia parametry oferty się zmieniają. Przykładowo przekształcają się w konto standardowe. Przeanalizowaliśmy jak kształtują się koszty prowadzenia konta firmowego w kilku okresach. Analizę rozszerzyliśmy o kilka podstawowych usług. Ranking powstał w oparciu o następujące kryteria:

miesięczna opłata za korzystanie z konta firmowego od 1. do 12. miesiąca po założeniu rachunku,

po założeniu rachunku, miesięczna opłata za korzystanie z konta firmowego od 13. do 24. miesiąca po założeniu rachunku,

po założeniu rachunku, miesięczna opłata za korzystanie z konta firmowego od 25. miesiąca po założeniu rachunku,

po założeniu rachunku, miesięczna opłata za pierwszą kartę debetową wydaną do konta firmowego,

wydaną do konta firmowego, liczba darmowych przelewów zewnętrznych w miesiącu zlecanych w bankowości elektronicznej (aplikacji mobilnej i serwisie internetowym),

w miesiącu zlecanych w bankowości elektronicznej (aplikacji mobilnej i serwisie internetowym), koszt jednego przelewu po wykorzystaniu puli bezpłatnych przelewów,

po wykorzystaniu puli bezpłatnych przelewów, opłata za realizację zlecenia stałego ,

, opłata za wypłatę gotówki z bankomatów krajowych.

Pierwszym czynnikiem, który wpływa na miejsce oferty w rankingu jest miesięczna opłata za korzystanie z konta firmowego przez pierwszy rok. Rozszerzyliśmy analizowany parametr i sprawdziliśmy, jak kształtuje się jego wysokość w kolejnym roku, czyli od 13 do 24 miesiąca oraz po tym okresie – od 25 miesiąca od założenia rachunku. Następnie pod lupę wzięliśmy miesięczną opłatę za korzystanie z karty debetowej do konta firmowego. W przypadku opłaty za kartę debetową banki nie różnicują jej w zależności od liczby miesięcy, tak jak ma to miejsce w przypadku zwolnienia czasowego za konto firmowe. W związku z tym w tabeli ujęliśmy ogólny miesięczny koszt karty płatniczej. Kolejnym faktorem determinującym pozycję w zestawieniu jest pula darmowych przelewów zewnętrznych zwykłych zlecanych online. Przeanalizowaliśmy również koszt realizacji zlecenia stałego i wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce.

10 najtańszych kont firmowych "na stałe" – październik 2023 r. Lp. Nazwa banku i rachunku Opłata za korzystanie z konta [m-c] Opłata mies. za kartę płatniczą Liczba darmowych przelewów zewnętrznych w miesiącu Opłata za realizację zlecenia stałego Opłata za wypłatę z bankomatów krajowych od 1-12 miesiąca od 13-24 miesiąca od 25 miesiąca Opłata po wykorzystaniu 1. Nest Bank 0 zł 0 zł nielimitowane 0 zł 0 - 6 zł BIZnest Konto 2. Santander Bank Polska 0 zł 0 zł nielimitowane, poza Przelew24 0 zł 0 zł Konto Firmowe Godne Polecenia 1,30 zł/szt. 3. mBank 0 zł 0 zł 10 przelewów 0 zł 0 - 1,3 zł * mBiznes konto Standard kolejne 1,50 zł/szt. 4. Alior Bank 0 zł 0 - 8 zł nielimitowane 1 zł 0 - 5 zł ** iKonto Biznes 5. BOŚ Bank 0 zł 3 - 8 zł 5 przelewów 0 zł 0 zł - 3,50% min. 10 zł *** Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna kolejne 1,50 zł/szt. 6. Bank Pekao 0 zł 0 - 12 zł 0 - 8 zł 15 przelewów 0 - 1,50 zł 0 zł - 2% min. 5 zł Konto Przekorzystne Biznes kolejne 1,50 zł/szt. 7. PKO Bank Polski 0 zł 0 - 12 zł 0 - 10 zł 10 przelewów 2 zł 0 zł - 3,50% min. 5 zł PKO Konto Firmowe kolejne 1 zł/szt. 8. ING Bank Śląski 0 zł 0 - 19 zł 0 - 10 zł nielimitowane przez pierwsze 2 lata 1 zł 0 - 10 zł Konto Direct dla Firmy kolejne: 0 - 1,20 zł/szt. 9. Bank Millennium 0 zł 0 - 20 zł 0 - 6 zł 20 przelewów 0 zł - 3,50% min. 5 zł Konto Mój Biznes kolejne 1 zł/szt 10. Credit Agricole 0 zł 0 - 10 zł 0 - 7 zł nielimitowane przez rok 0 zł 0 zł - 3% min. 5 zł Konto Biznes (Solista) później 0-1 zł/szt. * 0 zł za wypłaty w bankomatach mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska w Polsce dla wypłaty min. 100 zł. Poniżej kwoty: 1,30 zł. Od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych i za granicą - 3,5%, min. 5 zł. ** 0 zł za wypłatę w bankomatach w oddziale banku i za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu w bankomatach sieci Euronet i Planet Cash, każda kolejna 5 zł oraz 3% min. 5 zł za wypłatę w bankomatach innych sieci krajowych. *** 0 zł w bankomatach sieci Euronet w placówkach banku. W innych i poza placówkami: 3,50% min. 10 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 03.10.2023 r. porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

Podczas analizy uwzględnialiśmy specjalne oferty kont firmowych. W ramach promocji banki proponują m.in. czasowe zwolnienie z miesięcznej opłaty za korzystanie z rachunku biznesowego. W niektórych przypadkach konto może być darmowe na rok lub dwa lata.

BIZnest Konto w Nest Banku

Numerem jeden rankingu najtańszych kont firmowych „na stałe” jest Nest Bank. Instytucja nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunku BIZnest Konto bez względu na okres, który minął od momentu jego założenia. Konto jest bezpłatne bez ograniczeń czasowych oraz bez dodatkowych warunków do spełnienia. Przedsiębiorcy nie muszą również martwić się kosztem korzystania z pierwszej karty debetowej i realizację zlecenia stałego. W tych przypadkach Nest Bank także nie pobiera miesięcznej opłaty. Dodatkowo przelewy zewnętrzne zlecane online są bezpłatne, bez limitu liczbowego. Wypłata środków z urządzeń Euronet – największej niezależnej sieci bankomatów w Polsce – jest darmowa. Pozostałe wypłaty kosztują 6 zł.

Podana oferta BIZnest Konta jest stałą i standardową ofertą Nest Banku.

Santander Bank Polska z Kontem Firmowym Godnym Polecenia

Drugą pozycję w zestawieniu zajął Santander Bank Polska. Podobnie jak w ofercie Nest Banku, klienci biznesowi posiadający Konto Firmowe Godne Polecenia nie płacą za korzystanie z rachunku i używanie karty debetowej. Przedsiębiorcy mają pakiet darmowych przelewów zewnętrznych do wykorzystania w każdym miesiącu z wyjątkiem opcji Przelewy24 – w tym przypadku opłata wynosi 1,30 zł za sztukę. W Santanderze realizacja zlecenia stałego i wypłaty z bankomatów krajowych są bezpłatne.

Przedstawiona oferta dotyczy przedsiębiorców, którzy otworzą Konto Firmowe Godne Polecenia w promocji trwającej od 1 października 2023 r. do 31 marca 2024 r.

mBiznes konto Standard w mBanku

Na trzecim miejscu jest mBank, który podobnie jak wcześniejsze instytucje posiada w ofercie darmowe konto firmowe bez ograniczeń czasowych. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na mBiznes konto Standard mogą korzystać z darmowej karty debetowej. Co miesiąc posiadacze konta firmowego mają do wykorzystania pakiet 10 bezpłatnych przelewów zewnętrznych zlecanych online. Każdy kolejny przelew kosztuje 1,50 zł. Wypłaty poniżej 100 zł z bankomatów krajowych mBank oraz sieci Euronet, Planet Cash i Santander są darmowe. Natomiast w przypadku niższych kwot koszt wynosi 1,30 zł. W przypadku pozostałych bankomatów w Polsce pobierana jest prowizja 3,5%, min. 5 zł.

Oferta dotyczy kont firmowych mBiznes Standard otwieranych w ramach promocji „Konto firmowe bezterminowo za 0 zł”. Specjalne warunki obowiązują do 15 listopada 2023 r.