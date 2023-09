10 najlepszych kont firmowych dla nowoczesnego biznesu – wrzesień 2023 r.

Konto firmowe z niskimi opłatami jest pożądanym produktem. Przedsiębiorcy zwracają również uwagę na dostęp do nowoczesnych rozwiązań umożliwiających m.in. płatności telefonem. Przeanalizowaliśmy oferty kont dla osób prowadzących działalność, które poszukują jak najniższych kosztów za podstawowe usługi oraz dostępu do dodatkowych rozwiązań.

fot. GaudiLab / / Shutterstock

Konto firmowe jest niezbędnym produktem bankowym dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Obecnie oprócz kosztów podstawowych usług dla przedsiębiorców istotnym elementem jest również wygoda i dostęp do nowoczesnych rozwiązań, w tym m.in. możliwość płacenia telefonem za zakupy w sklepach stacjonarnych.

Jak powstał ranking?

Pozycję oferty konta firmowego ustalaliśmy na podstawie analizy wybranych siedmiu parametrów. Na potrzeby przygotowania rankingu wytypowane zostały następujące czynniki:

opłata za prowadzenie konta firmowego – pozycja w rankingu uzależniona jest od miesięcznego kosztu korzystania z rachunku w pierwszym roku po założeniu, uwzględniliśmy promocje bankowe umożliwiające zwolnienie z opłaty.

– pozycja w rankingu uzależniona jest od miesięcznego kosztu korzystania z rachunku w pierwszym roku po założeniu, uwzględniliśmy promocje bankowe umożliwiające zwolnienie z opłaty. opłata za użytkowanie karty – kolejnym parametrem, który wpływa na miejsce w zestawieniu jest miesięczna opłata za kartę debetową wydaną do rachunku firmowego.

– kolejnym parametrem, który wpływa na miejsce w zestawieniu jest miesięczna opłata za kartę debetową wydaną do rachunku firmowego. opłata za przelewy – następnie pod uwagę braliśmy cenę przelewów zewnętrznych krajowych realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

– następnie pod uwagę braliśmy cenę przelewów zewnętrznych krajowych realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. możliwość założenia konta bez wizyty w oddziale – przeanalizowaliśmy, które banki mają opcję założenia rachunku firmowego bez konieczności wychodzenia z domu.

– przeanalizowaliśmy, które banki mają opcję założenia rachunku firmowego bez konieczności wychodzenia z domu. dostępność karty wirtualnej/elektroniczna – kolejno sprawdziliśmy, czy jest możliwość zamówienia karty wirtualnej bez konieczności wyrabiania plastikowej „debetówki”.

– kolejno sprawdziliśmy, czy jest możliwość zamówienia karty wirtualnej bez konieczności wyrabiania plastikowej „debetówki”. opłata miesięczna za kartę wirtualną – następnie przeanalizowaliśmy miesięczny koszt korzystania ze wspomnianej powyżej karty elektronicznej, jeżeli dana instytucja posiada w swojej ofercie taki produkt.

– następnie przeanalizowaliśmy miesięczny koszt korzystania ze wspomnianej powyżej karty elektronicznej, jeżeli dana instytucja posiada w swojej ofercie taki produkt. dostępność płatności mobilnych – jeśli bank posiada dostępne co najmniej dwa różne rozwiązania spośród najpopularniejszych płatności mobilnych: Apple Pay, Google Pay, Blik, Fitbit Pay, Garmin Pay to w tabeli ujmowaliśmy go w tej kategorii pod odpowiedzią „TAK”.

Reklama

Ranking zawiera podstawowe oferty kont firmowych dostępne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem aktualnych promocji bankowych.

10 najlepszych kont firmowych dla nowoczesnego biznesu – wrzesień 2023 r. Bank

Konto Opłaty:

A) Opłata mies. za korzystanie z konta

B) Opłata mies. za kartę płatniczą

C) Opłata za przelewy zewnętrzne zwykłe zlecane online (zł/szt.) Nowoczesne rozwiązania:

D) Możliwość założenia konta bez wizyty w oddziale

E) Dostępność karty wirtualnej zamiast karty plastikowej

F) Opłata mies. za kartę wirtualną w PLN

G) Dostępność płatności mobilnych A B C D E F G 1. Nest Bank 0 zł 0 zł 0 zł TAK TAK 0 zł TAK BIZnest Konto 2. Santander Bank Polska 0 zł 0 zł 0 zł TAK NIE - TAK Konto Firmowe Godne Polecenia 3. mBank 0 zł 0 zł 0-1,50 TAK TAK 5-7 zł TAK mBiznes Standard 4. Bank Millennium 0 zł 0 - 6 zł 0-1 TAK NIE - TAK Konto Mój Biznes 5. Credit Agricole 0 zł 0 - 7 zł 0-1 TAK NIE - TAK Konto Biznes 6. Alior Bank 0 zł 0 - 8 zł 0 zł TAK TAK 30 zł TAK iKonto Biznes 7. Bank Pekao 0 zł 0 - 8 zł 0-1,50 TAK NIE - TAK Konto Przekorzystne Biznes 8. ING Bank Śląski 0 zł 0 - 10 zł 0 zł TAK NIE - TAK Konto Direct dla Firmy 9. PKO Bank Polski 0 zł 0 - 10 zł 0-1 TAK NIE - TAK PKO Konto Firmowe 10. BOŚ Bank 0 zł 3 - 8 zł 0-1,50 NIE NIE - NIE Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki oraz rozmów z konsultantami infolinii, stan na 05.07.2023 r. porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

Pierwsze miejsce w rankingu najlepszych kont firmowych dla nowoczesnego biznesu zajmuje BIZnest Konto od Nest Banku. Przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych kosztów za prowadzenie rachunku i pierwszą kartę debetową w banku. Klienci nie muszą też spełniać dodatkowych warunków – oba produkty są bezpłatne. Identycznie wyglądają opłaty za przelewy krajowe Elixir realizowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Nest Bank udostępnia nielimitowaną liczbę darmowych przelewów tego typu dla przedsiębiorców w ramach BIZnest Konta. Poza brakiem opłat związanych z podstawowymi usługami konta firmowego warto pokreślić, że Nest posiada w swojej ofercie jako jeden w trzech banków w Polsce, kartę wirtualną. Jest to produkt, który umożliwia uruchomienie elektronicznej karty debetowej bez konieczności posiadania plastikowej. Kartą wirtualną przedsiębiorcy mogą płacić za pośrednictwem telefonu w sklepach internetowych i stacjonarnie. Kartą można również wypłacać gotówkę z bankomatów. Bank nie pobiera opłaty za korzystanie z produktu. Pozostając przy nowoczesnych rozwiązaniach warto zauważyć, że klienci Nest Banku mogą także korzystać z płatności mobilnych takich jak: Apple Pay, Blik, Fitbit Pay, Garmin Pay. Google Pay, SwatchPay!, Visa Mobile oraz Xiaomi Pay.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Pozycję wicelidera zajęło Konto Firmowe Godne Polecenia od Santander Banku Polska. Podobnie jak w przypadku oferty Nest Banku klienci biznesowi mogą bezpłatnie korzystać z konta firmowego, karty debetowej oraz przelewów krajowych zewnętrznych realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Santander nie posiada w ofercie karty wirtualnej, natomiast klienci mogą skorzystać z płatności mobilnych: Apple Pay oraz Google Pay.

Na ostatnim miejscu na podium uplasowało się konto firmowe mBiznes Standard od mBanku. W ramach oferty bank nie pobiera opłaty za używanie rachunku i karty debetowej. W miesiącu przedsiębiorca ma do wykorzystania 10 darmowych przelewów krajowych zewnętrznych, cena każdego kolejnego to koszt rzędu 1,50 zł. W swojej ofercie mBank posiada kartę wirtualną, za którą miesięczna opłata wynosi 5 zł pod warunkiem transakcji na co najmniej 500 zł. W innym przypadku bank pobiera 7 zł.