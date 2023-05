10 mld zł deficyt budżetowego po kwietniu 2023 r.

Deficyt budżetu po kwietniu 2023 r. wyniósł 10.026,7 mln zł - wynika z szacunków Ministerstwa Finansów, opublikowanych na stronie resortu. W okresie styczeń-kwiecień 2023 r. dochody wyniosły 173.652,0 mln zł, a wydatki 183.678,7 mln zł.

Po marcu deficyt wynosił 12,03 mld zł.

Resort finansów w komunikacie prasowym podał, że w okresie styczeń - kwiecień 2023 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były z kolei niższe o ok. 2,3 mld zł.

MF podało, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 6,4 proc. r/r (tj. ok. 5,1 mld zł),

dochody z podatku PIT były niższe o 36,2 proc. r/r (tj. ok. 9,2 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 2,0 proc. r/r (tj. ok. 0,4 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,0 proc. r/r (tj. ok. 1,0 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 1,4 proc. r/r (tj. ok. 0,03 mld zł ).

W okresie styczeń - kwiecień 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 21,6 mld zł i było wyższe o ok. 7,9 mld zł (tj. 57,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - kwiecień 2022 r. (PAP Biznes)

pat/ map/ osz/