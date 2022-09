fot. Photographee.eu / / Shutterstock

10 milionów dzieci na świecie straciło rodzica lub opiekuna w wyniku COVID-19 – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez angielskich i afrykańskich naukowców. Eksperci ostrzegają, że osieroconym dzieciom częściej grozi ubóstwo, wykorzystywanie i przemoc seksualna.

Przed pandemią COVID-19 na całym świecie było około 140 milionów osieroconych dzieci.

Pierwsze, wstępne dane szacunkowe, przeprowadzone we współpracy z 13 organizacjami międzynarodowymi, wykazało, że co najmniej 1,5 miliona dzieci doświadczyło śmierci rodzica, opiekuna lub obojga z powodu zgonów związanych z COVID-19 w pierwszych 14 miesiącach pandemii.

W kolejnym globalnym badaniu, dzięki dostępności większej liczby danych (głównie - o nadmiarowych zgonach), udało się ustalić, że do 31 października 2021 r. minimalna liczba dzieci na świecie, osieroconych w wyniku COVID-19, wzrosła do 5,2 miliona.

W trzecim badaniu naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego, Afrykańskiego Instytutu Nauk Matematycznych i Imperial College bazowali na tej samej metodologii. Na podstawie danych WHO autorzy przeanalizowali zgony na poziomie krajowym, wskaźniki dzietności i krajowe dane dotyczące nadmiernej umieralności dostarczone przez WHO, The Economist oraz Institute for Health Metrics and Evaluation, po czym wykorzystali modelowanie matematyczne do opracowania szacunków dotyczących sieroctwa i utraty opiekunów wśród dzieci.

"Śmierć rodzica lub opiekuna naraża dzieci na zwiększone ryzyko nieszczęść przez całe życie - chyba, że otrzymają odpowiednie wsparcie na czas" - powiedziała naczelna autorka dr Susan Hillis, która była zaangażowana w badanie podczas swojej kadencji w CDC (Centers for Disease Control and Prevention), a obecnie pracuje w Oksfordzie jako przewodnicząca Globalnej Grupy Referencyjnej ds. Dzieci Dotkniętych COVID-19.

Na całym świecie dzieci, które tracą rodzica lub opiekuna, są bardziej narażone na ubóstwo, wykorzystywanie i przemoc seksualną, zakażenie wirusem HIV, problemy ze zdrowiem psychicznym i poważny stres.

"Ponad 10 milionów dzieci pozostawionych bez opiekunów przez COVID-19 stanie przed różnego rodzaju wyzwaniami. Na moim kontynencie, w Afryce, dotkniętych jest ponad 2,5 miliona dzieci, a ponieważ walczą o przetrwanie bez opiekunów, stają w obliczu zwiększonego ryzyka przemocy i wykorzystywania seksualnego. Teraz jest najlepszy czas, by pomóc tym dzieciom i ich rodzinom" – powiedział jeden z autorów badania, Joel-Pascal Ntwali N'konzi z Afrykańskiego Instytutu Nauk Matematycznych.

"Nasze odkrycia wskazują na pilną potrzebę inwestowania w plany reagowania skoncentrowane na dzieciach o największym ryzyku i w najbardziej dotkniętych lokalizacjach" – dodała prof. Lucie Cluver z Wydziału Polityki Społecznej i Interwencji Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Naukowcy są zgodni, że należy opracować globalne systemy nadzoru, aby monitorować liczbę dzieci dotkniętych śmiercią rodziców i opiekunów.

Memorandum prezydenckie Białego Domu w sprawie długoterminowych skutków COVID-19 uznało - na podstawie najnowszych danych - potrzebę wspierania dzieci pogrążonych w żałobie z powodu COVID-19 w USA.

Również Peru, Meksyk, Brazylia, Eswatini i RPA mają w planach inicjatywy legislacyjne, wspierające osierocone w wyniku COVID-19 dzieci.

Na stronie internetowej Imperial College London dostępny jest na bieżąco aktualizowany „kalkulator sieroctwa”.

Pełna treść publikacji dostępna jest na stronie JAMA Pediatrics.

Autorka: Urszula Kaczorowska