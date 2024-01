10 kolejnych podejrzanych w śledztwie dotyczącym katastrofy w kopalni Pniówek

Konfederacja domaga się obniżenia stawki VAT na prąd do 5 proc. Konfederacja domaga się obniżenia stawki VAT na energię elektryczną z 23 proc. do 5 proc. - mówili w środę na konferencji prasowej politycy Konfederacji Krzysztof Mulawa i Ewa Zajączkowska-Hernik. "Jest to poziom, na który pozwala UE, więc premier ma narzędzia do tego, by takie rozwiązanie wprowadzić" - dodali.