10-arowe działki budowlane tanieją w ofertach najmocniej. Nowy raport

Średnio 907 000 zł w Warszawie, 616 000 zł w Krakowie, 563 000 w Poznaniu, 561 000 zł w Gdańsku i 509 000 zł we Wrocławiu oczekiwali we wrześniu sprzedający 10-arowe działki budowlane – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Obniżki średnich stawek ofertowych parcel o tym metrażu były we wrześniu najmocniejsze.

Biorąc pod uwagę średnie ceny liczone dla miast wojewódzkich, we wrześniu względem sierpnia średnia wycena gruntów budowlanych obniżyła się w dziewięciu stolicach województw. Najmocniej w Gorzowie Wlkp., gdzie sprzedający parcele oczekiwali średnio 76 zł/mkw. – o 43,3 proc. mniej niż w sierpniu oraz w Olsztynie (średnio 188 zł/mkw. i -18,3 proc. m/m).

Spośród największych polskich miast, średnia cena działek budowlanych w relacji miesięcznej najmocniej spadła w Gdańsku, gdzie oczekiwano średnio 546 zł/mkw. (-6,2 proc. m/m) oraz we Wrocławiu (średnio 514 zł/mkw. i -5,3 proc. m/m). Z kolei w Warszawie sprzedający grunty budowlane wpisywali w ogłoszeniach sprzedaży średnio 886 zł/mkw. (-1,4 proc. m/m).

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych dla województw i miast wojewódzkich we wrześniu 2020 r. [zł/mkw.] Województwo Powierzchnia [mkw.] Średnia cena dla powierzchni Średnia cena dla całego województwa Miasto Średnia cena dla miasta dolnośląskie 0-800 322 117 Wrocław 514 800-1200 145 1200-2000 106 2000-5000 105 5000-10 000 105 10 000 i więcej 94 kujawsko-pomorskie 0-800 192 85 Bydgoszcz 260 800-1200 112 1200-2000 87 2000-5000 68 5000-10 000 147 10 000 i więcej 46 lubelskie 0-800 373 106 Lublin 306 800-1200 129 1200-2000 119 2000-5000 92 5000-10 000 123 10 000 i więcej 69 lubuskie 0-800 163 66 Gorzów Wielkopolski 76 800-1200 80 1200-2000 65 2000-5000 54 5000-10 000 56 10 000 i więcej 51 łódzkie 0-800 309 95 Łódź 396 800-1200 143 1200-2000 116 2000-5000 80 5000-10 000 81 10 000 i więcej 58 małopolskie 0-800 433 146 Kraków 645 800-1200 164 1200-2000 134 2000-5000 126 5000-10 000 114 10 000 i więcej 112 mazowieckie 0-800 636 210 Warszawa 886 800-1200 247 1200-2000 229 2000-5000 204 5000-10 000 183 10 000 i więcej 153 opolskie 0-800 134 82 Opole 199 800-1200 92 1200-2000 86 2000-5000 69 5000-10 000 87 10 000 i więcej 64 podkarpackie 0-800 294 83 Rzeszów 228 800-1200 99 1200-2000 85 2000-5000 83 5000-10 000 72 10 000 i więcej 49 podlaskie 0-800 359 124 Białystok 468 800-1200 143 1200-2000 114 2000-5000 85 5000-10 000 87 10 000 i więcej 83 pomorskie 0-800 599 169 Gdańsk 546 800-1200 168 1200-2000 163 2000-5000 109 5000-10 000 122 10 000 i więcej 104 śląskie 0-800 237 136 Katowice 441 800-1200 139 1200-2000 119 2000-5000 110 5000-10 000 109 10 000 i więcej 96 świętokrzyskie 0-800 344 104 Kielce 376 800-1200 110 1200-2000 105 2000-5000 99 5000-10 000 77 10 000 i więcej 44 warmińsko-mazurskie 0-800 265 70 Olsztyn 188 800-1200 91 1200-2000 70 2000-5000 70 5000-10 000 56 10 000 i więcej 46 wielkopolskie 0-800 295 132 Poznań 599 800-1200 157 1200-2000 135 2000-5000 124 5000-10 000 118 10 000 i więcej 102 zachodniopomorskie 0-800 324 125 Szczecin 380 800-1200 150 1200-2000 117 2000-5000 119 5000-10 000 104 10 000 i więcej 122 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Tendencję wzrostową można było zaobserwować we wrześniu w Krakowie, gdzie średnia cena ofertowa była najwyższa w historii pomiarów i wyniosła 645 zł/mkw. (+7,7 proc. m/m). Podwyżkę powyżej 5 proc. w relacji miesięcznej odnotowano także w Poznaniu (średnio 599 zł/mkw. i +6,2 proc. m/m), Łodzi (średnio 396 zł/mkw. i +5,3 proc. m/m) oraz Opolu (średnio 199 zł/mkw. i +5,3 proc. m/m).

Porównując wrześniowe średnie ceny ofertowe parcel z tymi sprzed roku, obniżka miała miejsce w czterech miastach wojewódzkich: Olsztynie (-34,3 proc. r/r), Kielcach (średnio 376 zł/mkw. i -6,5 proc. r/r), Gdańsku (-2,8 proc. r/r) oraz Bydgoszczy (średnio 260 zł/mkw. i -2,3 proc. r/r), gdzie średnie oczekiwania sprzedających spadają nieprzerwanie od maja.

Stabilnie względem września 2019 r. kształtowała się średnia wycena gruntów budowlanych w Lublinie (średnio 306 zł/mkw. i +0,7 proc. r/r), Poznaniu (+1,9 proc. r/r) oraz Warszawie (+3,4 proc. r/r). Wzrost w relacji rocznej poniżej 10 proc. odnotowano również w Gorzowie Wlkp. (+7 proc. r/r) oraz Rzeszowie (średnio 228 zł/mkw. i +7,5 proc. r/r).

W pozostałych miastach wojewódzkich miały miejsce kilkunasto- i kilkudziesięcioprocentowe podwyżki średnich stawek ofertowych względem września 2019 r. Najmocniej – o 36 proc. – wzrosły średnie oczekiwania osób sprzedających działki budowlane w Białymstoku (średnio 468 zł/mkw.). Roczny wzrost w okolicy lub powyżej 20 proc. zanotowano w Łodzi (+22,2 proc. r/r), Krakowie (+21,9 proc. r/r), Katowicach (średnio 441 zł/mkw. i +19,5 proc. r/r) oraz Szczecinie (średnio 380 zł/mkw. i +19,5 proc. r/r).

Promocje na 10-arowe działki

Największe szanse na znalezienie promocji mieli we wrześniu szukający gruntów o powierzchni od 8 do 12 arów. Obniżki średnich stawek dla tego metrażu odnotowano w 11 stolicach województw.

Najmocniej – o 68,1 proc. – względem sierpnia swoje oczekiwania obniżyli sprzedający 10-arowe działki w Gorzowie Wlkp., którzy w ogłoszeniach wpisywali średnio 79 zł/mkw. Znaczący spadek wyceny w relacji miesięcznej miał miejsce także w Olsztynie (średnio 88 zł/mkw. i -35,3 proc. m/m). Obniżki powyżej 10 proc. względem sierpnia zanotowano także w Rzeszowie (średnio 229 zł/mkw. i -15,5 proc. m/m), Gdańsku (średnio 485 zł/mkw. i -14,2 proc. m/m) oraz Lublinie (średnio 274 zł/mkw. i -12,2 proc. m/m).

W Warszawie, gdzie jeszcze w maju sprzedający parcele o powierzchni od 8 do 12 mkw. oczekiwali powyżej 1000 zł/mkw., średnia stawka ponownie wróciła w okolice 900 zł/mkw. We wrześniu w ogłoszeniach wpisywano średnio 907 zł/mkw. (-6,1 proc. m/m).

Mniejsze powody do optymizmu mieli we wrześniu szukający 10-arowych działek pod budowę domu w Łodzi. Względem sierpnia ich średnia wycena wzrosła o 19,9 proc. do 561 zł/mkw. O blisko 7 proc. w górę poszła średnia stawka notowana w Krakowie (średnio 616 zł/mkw.) i Szczecinie (średnio 352 zł/mkw.), a o 2 proc. swoje oczekiwania podnieśli sprzedający tego typu grunty budowlane w Bydgoszczy (średnio 365 zł/mkw.) i Białymstoku (średnio 338 zł/mkw.).

W większości analizowanych miast 10-arowe działki wyceniano jednak wyżej niż we wrześniu 2019 r. W Katowicach (średnio 430 zł/mkw.), gdzie wrzesień przyniósł 3-procentowy spadek średniej stawki w relacji miesięcznej, względem poprzedniego roku zanotowano blisko 44-procentową podwyżkę. Podobnie w Warszawie, pomimo 6-procentowej obniżki względem sierpnia, w relacji rocznej średnia stawka dyktowana za działki o powierzchni od 8 do 12 arów wzrosła o 9 proc.

Najmocniejszy wzrost oczekiwań sprzedających w ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowano jednak w Łodzi. Średnia cena ofertowa wzrosła tam o 129 proc., a nominalnie o 316 zł/mkw.

Na drugim biegunie znalazła się średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach sprzedaży 10-arowych parcel położonych w Olsztynie. Względem września 2019 r. była ona o 59,8 proc. niższa. Blisko 25-procentowe obniżki odnotowano także w Gdańsku oraz Opolu.

Obniżki małych metraży nie tylko w stolicach

Spadek oczekiwań sprzedających małe grunty budowlane odnotowano także poza stolicami województw. Średnia cena dyktowana za 10-arowe działki najmocniej obniżyła się w woj. lubuskim, gdzie oczekiwano średnio 80 zł/mkw. (-20 proc. m/m) oraz lubelskim (średnio 129 zł/mkw. i -12,8 proc. m/m).

Promocje odnotowano w sumie w 11 województwach, także w najdroższych pod względem średnich stawek ofertowych: mazowieckim (średnio 247 zł/mkw. i -3,5 proc. m/m), pomorskim (średnio 168 zł/mkw. i -2 proc. m/m), małopolskim (średnio 164 zł/mkw. i -2,4 proc. m/m) oraz wielkopolskim (średnio 157 zł/mkw. i -4,8 proc. m/m).

Przeciętnie w ogłoszeniach i tak drożej

Biorąc pod uwagę wszystkie metraże, wrzesień nie przyniósł tak powszechnych przecen oczekiwań sprzedających. Te obniżyły się względem sierpnia jedynie w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, gdzie w ogłoszeniach sprzedaży parcel wpisywano średnio 265 zł/mkw. (-15,1 proc. m/m), opolskim (średnio 134 zł/mkw. i -18,3 proc. m/m), dolnośląskim (średnio 322 zł/mkw. i -7,5 proc. m/m) oraz lubelskim (średnio 373 zł/mkw. i -4,4 proc. m/m).

W porównaniu ze średnimi stawkami notowanymi we wrześniu 2019 r. obniżka miała miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (-27,2 proc. r/r), łódzkim (średnio 309 zł/mkw. i -10,2 proc. r/r) oraz świętokrzyskim (średnio 344 zł/mkw. i -0,6 proc. r/r).

W przeciwnym kierunku w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy powędrowały, z kolei, przeciętne oczekiwania sprzedających grunty budowlane w woj. podlaskim (średnio 359 zł/mkw. i +52,8 proc. r/r), śląskim (średnio 237 zł/mkw. i +37,8 proc. r/r), dolnośląskim (średnio 322 zł/mkw. i +35,9 proc. r/r), wielkopolskim (średnio 295 zł/mkw. i +33,5 proc. r/r) oraz małopolskim (średnio 433 zł/mkw. i +31,6 proc. r/r), w których roczny wzrost przekroczył 30 proc.