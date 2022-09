10 aplikacji dla dzieci, by rodzice mieli kwadrans dla siebie

fot. TeachersParadise.com/ LADistribution/ Triada Studio Games / / Materiały prasowe

Podróże z Płotką przez wiedźmińskie uniwersum, budowa cywilizacji czy może przejście Stalingradu, który zaczyna się z pięcioma nabojami bez broni - gry to przede wszystkim rozrywka. Na pewno nie nadaje się ona dla pięciolatka. Są jednak aplikacje, które rodzicom "kupią" kwadrans, a dzieci nie będą go spędzały bezproduktywnie.

Wartość branży gier co roku rośnie o 8 proc., a i całość przychodów jest szacowana na 90 - 100 mld dolarów - wynika z raportu Entertainment Software Assosiation (ESA). W Polsce jest 13 mln graczy. Wydaje się, że styczność z nim jest nieunikniona. Tu pojawia się ważna rola rodzica - wybrać takie, które mają wartość dodaną dla dzieci i nastolatków.

- Zgodnie z zaleceniami agend to żadna ilość czasu, spędzonego przed ekranem komputera, tabletu czy smartfonu (słowem: screen time) nie jest dobra. Rekomenduje się ograniczenie do totalnego minimum ekspozycji małych dzieci na tego typu rozrywki - wyjaśnia prof. Aneta Brzezicka z Uniwersytetu SWPS.

Jednym z głównych powodów jest fakt, że ten czas, który spędzają przed urządzeniem, tak naprawdę powinni spędzać z ludźmi. Funkcjonowanie w grupie pozwoli im na nabycie kompetencji społecznych i językowych. Lepiej "wygonić" ich na boisko, plac zabaw, czytanie książek. Być może uda się to odczucie zmniejszyć, jeśli rodzic będzie grał razem z dzieckiem, znajdując tym samym nową płaszczyznę porozumienia.

W przypadku nastolatków wykorzystują gry, by spotykać się ze znajomymi, tylko w sieci. To wymaga współpracy i interakcji społecznej, dlatego może mieć pozytywne efekty. Jeśli na dodatek gra zrzesza wokół siebie społeczność z różnych krajów, to dodatkowo wymusi na uczestnikach używanie języka angielskiego. U nastolatków do rodziców należy przede wszystkim dopilnowanie, by nie poświęcali zbyt dużo czasu na jedną aktywność, zaniedbując przy tym obowiązki np. szkolne. Wtedy bowiem można już mówić o uzależnieniu.

- Gry nie znikną, a nawet będzie ich więcej. Są one atrakcyjne, więc zamiast starać się z nimi walczyć, można spojrzeć na nie łaskawiej i spróbować je wykorzystać zaznacza psycholog z SWPS.

Dla maluchów:

1. Kids Brain Trainer [polska nazwa to Trener dzieci Mózg]

fot. Kids Brain Trainer / mat.pras.

To rozszerzone Memory, które oferuje kilka kategorii zagadek: dopasowanie cienia do postaci na obrazku, znajdowanie obrazka, który nie pasuje do pozostałych, dobrze znane i wspomniane memory, znalezienie pary do obrazka na górze spośród 9 innych (np. pojawia się na górze głowa lwa, a poniżej wśród 9 obrazków znajduje się cała postać).

Gra bezpłatna. LINK

2. Baby Games: Learn

fot. Bebi Family: preschool learning games for kids / Materiały prasowe

Puzzle, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Są obrazki zwierzątek w dżungli i na farmie, jedzenia, rybek, zabawek, kwiatków, owadów, a dla przyszłych paleontologów także dinozaurów. Nie są to zawsze "tradycyjne puzzle", polegające na dopasowaniu do siebie kilku kawałków, ale uzupełnieniu brakującej części. Uczą więc m.in. kształtów czy kolorów.

Gra bezpłatna. LINK

3. 123S ABCS handwriting

fot. TeachersParadise.com / Materiały prasowe

Co prawda alfabet jest angielski i słownictwo także, ale jest to wartość dodana tej aplikacji. Świetnie sprawdza się przy nauce pisania i zapamiętywania liter i cyfr.

Gra bezpłatna. LINK

4. Logic & Spatial Intelligence [polska nazwa to Logika gry dla dzieci]

fot. LADistribution / Materiały prasowe

Pakiet 4 gier edukacyjnych, w skład których wchodzi: listonosz, w którym jeżyk musi dostarczyć list do właściwego domu, sudoku, labirynt, który musi przebyć jeżyk, by trafić do domu i ostatnie znajdź element, który nie pasuje do zapisanego ciągu.

Gra bezpłatna. LINK

5. Hedgegog free [polska nazwa to Przygody Jeżyka]

fot. LADistribution / Materiały prasowe

Interaktywna bajka o Jeżyku i jego przyjaciołach, w której główni bohaterowie mają zadania do wykonania. Składa się z pięciu rozdziałów, a zadania przeplatają się z fabułą bajki. Po jej zakończeniu na graczy czekają jeszcze cztery minigry. Została ona zaprojektowana przez zawodowego psychologa dziecięcego.

Gra bezpłatna. LINK

Dla starszaków:

1. Shadowmanic

fot. Triada Studio Games / Materiały prasowe

To wielokrotnie nagradzana łamigłówka, która pobudza wyobraźnię. Gracz ma za zadanie obracać abstrakcyjne przedmioty w świetle reflektorów tak, aby ich cienie stworzyły "coś" odpowiadające otoczeniu. Np. w marynistycznym pokoju dwa korzenie należy ustawić w kształt konika morskiego. Na pewno nie jest to łatwe.

Gra bezpłatna. LINK

2. Thinkrolls: Kings & Queens

fot. Avokiddo / Materiały prasowe

Zamki, smoki, proste maszyny, fizyka wspierana przez zaklęcia. Cel jest prosty: należy kombinować tak, by stworzyć ścieżkę, po której gracz bezpiecznie dotrze do klucza, odblokowując tym samym kolejny poziom w tej platformówce. Łącznie gra ma około 220 łamigłówek.

Gra (podstawa) bezpłatna. LINK

3. World rescue

fot. ZU Digital / Materiały prasowe

Pięciu młodych bohaterów z całego świata stara się rozwiązać globalne problemy tj. wysiedlenia, choroby, susza i skażenie środowiska. Rozgrywki odbywają się w Kenii, Norwegii, Brazylii, Indiach i Chinach. Gra jest rekomendowana UNESCO.

Gra bezpłatna. LINK

4. Duolingo

fot. Duolingo / Materiały prasowe

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, itd. "The Wall Street Journal" zaliczył ją do jednej z najlepszych aplikacji do nauki języków.

Gra bezpłatna. LINK

5. Matemag: przygodowa gra edukacyjna

fot. Magic Education, s.r.o. / Materiały prasowe

Typowa "przygodówka", w której dzięki matematyce, gracze pokonują przeszkody ukryte w rebusach matematyczno - logicznych. Można także potraktować jak wstęp do kodowania.

Gra bezpłatna. LINK

