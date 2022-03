1 proc. podatku na pomoc Ukrainie. Kiedy dokładnie pieniądze trafią na konta OPP?

fot. Maksym Szyda / / Shutterstock

Polacy ruszyli do pomocy obywatelom Ukrainy. Jednym ze sposobów wsparcia jest przekazanie pieniędzy z 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warto pamiętać, że środki ofiarowane w ten sposób trafią na konta OPP dopiero w drugiej połowie 2022 r.

Inwazja Rosji na Ukrainę. Organizacjom niosącym pomoc Ukraińcom można przekazać 1 proc. podatku

Jak wygląda przekazywanie 1 proc. podatku w praktyce? Podatnik wybiera Organizację Pożytku Publicznego (OPP) w swoim rocznym zeznaniu PIT i wysyła deklarację do właściwego urzędu skarbowego - za pośrednictwem rządowej usługi, komercyjnego programu do rozliczania PIT lub tradycyjnie w papierowej wersji. Następnie urząd czeka do 30 kwietnia - a w tym roku do 2 maja, ponieważ ostatni dzień kwietnia wypada w sobotę. Po zakończeniu przyjmowania formularzy podatkowych są one sprawdzane, a następnie pieniądze z 1 proc. przekazywane są do organizacji pożytku publicznego.

„Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1 proc. podatku podany przez organizację pożytku publicznego” – wskazują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W rozliczeniu PIT można wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego, której zostaną przekazane pieniądze. Natomiast kiedy podatnik rozlicza się z fiskusem na więcej niż jednej deklaracji podatkowej, może wskazać na każdej z nich inną OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku. Taki wariant ma miejsce, gdy podatnik osiąga przychody z różnych źródeł lub korzysta z różnych form opodatkowania.

W przypadku gdy podatnik nie wskaże wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, to 1 proc. podatku trafi do budżetu państwa.

DF