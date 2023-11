Dziś rusza nowa forma świadczenia pomocy społecznej – usługi sąsiedzkie

W Polsce powstają cmentarze publiczno-prywatne. Miasta mogą przeznaczyć wtedy pieniądze na inny cel Według ostatnich dostępnych danych w Polsce jest ponad 12 tys. cmentarzy, z których zdecydowana większość to obiekty wyznaniowe administrowane przez parafie, a ponad 2 tys. to obiekty komunalne należące do samorządów....