Rozliczenie PIT. Wybierz OPP, inaczej 1 proc. podatku trafi do budżetu państwa

Pieniądze z 1 proc. podatku trafią do budżetu państwa, jeżeli w deklaracji podatkowej nie zostanie wskazana organizacja pożytku publicznego. W ubiegłym roku Polacy przekazali z tego tytułu ponad 972,7 mln zł, podaje Ministerstwo Finansów.

Każdy osoba rozliczająca się za pomocą skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu oraz podatnik rozliczający przychody ryczałtowe: zbycie nieruchomości, kapitałów pieniężnych, praw majątkowych, ma prawo do przekazania 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Podatnik nic nie traci, ponieważ jeżeli nie wskaże OPP, to kwota trafi prosto do budżetu państwa.

Zgodnie z danymi resortu finansów największe kwoty przekazane OPP w ramach 1 proc. podatku były w stolicy Polski, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu oraz Krakowie. Szczegółowe dane dotyczące wysokości przekazanych środków oraz liczby podatników przedstawione zostały w tabeli poniżej według podziału na Izby Administracji Skarbowej.

Podsumowanie podatników, którzy przekazali 1 proc. podatku za 2020 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego Lp. Izba Administracji Skarbowej Liczba podatników [tys.] Kwota [zł] Udział [proc.] 1. Wrocław 1 237 79 950 157,12 8,22 2. Bydgoszcz 768 41 223 028,11 4,24 3. Lublin 719 34 912 919,73 3,59 4. Zielona Góra 390 21 398 801,56 2,2 5. Łódź 981 57 242 353,58 5,88 6. Kraków 1 392 87 549 933,87 9,00 7. Warszawa 2 389 220 787 636,94 22,7 8. Opole 360 19 173 631,79 1,97 9. Rzeszów 757 34 880 505,94 3,58 10. Białystok 405 23 510 111,87 2,42 11. Gdańsk 952 61 967 214,07 6,37 12. Katowice 1 947 113 497 867,10 11,67 13. Kielce 426 20 709 406,20 2,13 14. Olsztyn 499 25 487 419,42 2,62 15. Poznań 1 478 94 233 007,66 9,69 16. Szczecin 637 36 213 625,46 3,72 Źródło: Ministerstwo Finansów

W ubiegłym roku przekazania 1 proc. należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonało 15,3 mln podatników - o ponad 3,6 proc. więcej niż w poprzednim roku, podaje resort finansów. Przeciętna kwota przekazana na rzecz tych organizacji wyniosła 63 zł.

Przed wysłaniem deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego warto sprawdzić, czy organizacja wpisana w ubiegłym roku nadal znajduje się w aktualnym wykazie OPP. Jeżeli podmiot, któremu rok temu podatnik zdecydował się przekazać 1 proc. podatku, nie jest ujęty w nowym wykazie, to nie otrzyma pieniędzy, natomiast kwota 1 proc. podatku trafi do budżetu państwa.

Organizacja pożytku publicznego (OPP) to organizacja pozarządowa, która działa na rzecz społeczności. Może nią być na przykład fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy albo inna instytucja. Takie organizacje między innymi wspierają osoby chore, z niepełnosprawnością lub w trudnej sytuacji życiowej, pomagają też ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz zajmują się działalnością charytatywną. Dbają również o środowisko, chronią konsumentów, a także wspomagają rozwój gospodarki, edukacji, oświaty i kultury.

