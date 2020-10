Najlepsze lokaty miesięczne. Maksymalna stawka w górę [Ranking Bankier.pl]

fot. Tama2u / Shutterstock

Maksymalne oprocentowanie na lokatach miesięcznych wynosi obecnie 1,50 proc. w skali roku. Z tej oferty będą mogli skorzystać klienci, którzy są skłonni spełnić dodatkowe warunki stawiane przez bank. Jak wynika z analizy Bankier.pl, taka stawka na depozytach na jeden miesiąc nie była dostępna na rynku od kilku miesięcy.

Listę z comiesięcznymi rankingami lokat rozpoczynamy od zestawienia z najlepszymi ofertami na jeden miesiąc. Choć wysokość stawek nie napawa optymizmem, to zgodnie z tradycją pokazujemy pięć najlepszych ofert w ramach trzech zestawień. Składają się na nie lokaty na 10 tys. zł z dodatkowymi warunkami, lokaty na tę samą kwotę bez tego typu wymogów oraz oferty na 100 tys. zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka lokat o podobnych parametrach, do danego zestawienia włączyliśmy depozyt z najwyższym oprocentowaniem.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Najlepsze lokaty na 1M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Idea Bank Lokata na nowe środki PLUS 1,50% 10,28 zł dla posiadaczy konta w banku, którzy wpłacą nowe środki 2. Bank Millennium Lokata Urodzinowa 1,00% 6,86 zł dla posiadaczy konta w banku, dostępna przez 30 dni od dnia urodzin klienta, zakładana przez aplikację mobilną 3. Toyota Bank Lokata Plus 0,30% 2,05 zł dla posiadaczy konta w banku 4. Nest Bank Nest Lokata 0,15% 1,02 zł dla posiadaczy konta w banku 5. Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 0,10% 0,68 zł dla klientów, którzy wpłacą nowe środki Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 05.10.2020 r.

Miano najlepszej lokaty miesięcznej z dodatkowymi warunkami na 10 000 zł po raz kolejny przypada Lokacie na nowe środki PLUS od Idea Banku. Stawka na tym depozycie wynosi 1,50 proc. w skali roku. Bank stawia przed zainteresowanymi dwa warunki – posiadanie konta osobistego oraz wpłacenie nowych środków na lokatę.

Oczko niżej plasuje się Lokata Urodzinowa od Banku Millennium. Ta oferta na 1 proc. w skali roku jest skierowana do osób, które korzystają z konta osobistego w Banku Millennium i wyślą wniosek o lokatę w odpowiednim czasie – w ciągu 30 dni od dnia swoich urodzin. Depozyt dostępny jest wyłącznie przez aplikację mobilną banku.

Mimo zdecydowanie niższej stawki trzecie miejsce obronił Toyota Bank, który na Lokacie Plus da zarobić 0,30 proc. w skali roku. Posiadanie konta w banku to wymóg, któremu muszą sprostać wnioskujący o lokatę.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Najlepsze lokaty na 1M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk 1. Idea Bank Lokata NR 1 0,40% 2,74 zł 2. Toyota Bank Lokata Standard 0,20% 1,36 zł 3. Nest Bank Nest Lokata 0,10% 0,68 zł Santander Consumer Bank Lokata Direct+ 0,10% 0,68 zł 4. BOŚ Bank EKOlokata 0,05% 0,33 zł 5. Bank Millennium Lokata Millennium 0,01% 0,06 zł Bank Pekao Lokata Standardowa 0,01% 0,06 zł PKO Bank Polski Lokata terminowa 0,01% 0,06 zł PlusBank Lokata Nowa Standard 0,01% 0,06 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 05.10.2020 r.

Lokaty miesięczne bez dodatkowych warunków przyniosą niższe odsetki. Najwyżej oprocentowaną ofertę ma obecnie Idea Bank z lokatą o adekwatnej nazwie do miejsca w tabeli – Lokatą NR 1. Ta propozycja objęta jest stawką w wysokości 0,40 proc. rocznie.

Stawkę niższą o połowę, czyli 0,20 proc. rocznie, oferuje depozyt z drugiego miejsca – Lokata Standard od Toyota Banku. 0,10 proc. w stosunku rocznym to z kolei stawka towarzysząca ofertom zajmującym miejsce trzecie – Nest Lokacie (Nest Bank) i Lokacie Direct+ (Santander Consumer Bank).

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 100 000 zł

Najlepsze lokaty na 1M na 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Idea Bank Lokata na nowe środki PLUS 1,50% 102,91 zł dla posiadaczy konta w banku, którzy wpłacą nowe środki 2. Toyota Bank Lokata Plus 0,30% 20,58 zł dla posiadaczy konta w banku 3. Nest Bank Nest Lokata 0,15% 10,28 zł dla posiadaczy konta w banku 4. Santander Consumer Bank Lokata Direct+ 0,10% 6,86 zł brak 5. BOŚ Bank EKOlokata 0,05% 3,42 zł brak Credit Agricole Lokata terminowa 0,05% 3,42 zł dla posiadaczy konta w banku Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 05.10.2020 r.

Idea Bank notuje taki sam wynik również w tabeli na wyższą kwotę – 100 000 zł. Lokata na nowe środki PLUS posiada stawkę 1,50 proc. w skali roku bez względu na wysokość wpłacanych środków. Oferta jest zarezerwowana dla osób, które mają konto w Idea Banku, a wpłacone środki są uznane za nowe.

Kolejne miejsca w topowej trójce uzupełniają Lokata Plus (Toyota Bank) oraz Nest Lokata (Nest Bank), które dają odpowiednio 0,30 i 0,15 proc. w stosunku rocznym. Obie propozycje są dostępne pod warunkiem posiadania konta osobistego.

Najlepsze lokaty miesięczne – sytuacja na rynku

Czy oprocentowanie lokat miesięcznych odbija się od rekordowych minimów? Trudno powiedzieć. Jedno można jednak stwierdzić na pewno – maksymalna stawka dostępna na depozytach tego typu jest obecnie najwyższa od kilku miesięcy.

1,50 proc. w skali roku można otrzymać, wybierając Lokatę na nowe środki Plus od Idea Banku. To zaktualizowane oprocentowanie obowiązujące zaledwie od kilku dni – od 3 października br. Na lokatę można wpłacić od 500 zł do 1 mln zł. Ostatnio tak wysokie oprocentowanie było dostępne w czerwcu br. Wtedy to dwie oferty – od Banku Millennium i PKO Bank Polskiego – kusiły stawką w wysokości 2 proc. rocznie. W lipcu „maks” wynosił już połowę z tego, czyli 1 proc. w skali roku.