Na lokatach półrocznych kolejny spadek maksymalnej stawki [Ranking Bankier.pl]

Lokaty półroczne po raz kolejny odnotowały spadek maksymalnego oprocentowania. Najlepszy depozyt przyniesie zysk w wysokości 2,10 proc. w skali roku po założeniu konta i zapewnieniu wpływu. Jak wynika z analizy Bankier.pl, to o 0,40 pp. mniej niż we wrześniu.

Trzeci wtorek miesiąca to zgodnie ze zwyczajem dzień publikacji rankingu z najlepszymi lokatami półrocznymi. Czołowe propozycje banków mogą trafić do trzech tabel. Dwie z nich gromadzą depozyty na 10 000 zł z zachowaniem podziału na lokaty z dodatkowymi warunkami oraz oferty, co do których banki nie stosują takich ograniczeń. Trzecie zestawienie to najwyżej oprocentowane lokaty, na które można wpłacić oszczędności w wysokości 100 000 zł. Jeśli bank pod daną marką posiada w ofercie większą liczbę lokat o podobnych parametrach, to do zestawienia trafił depozyt z najwyższą stawką.

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Najlepsze lokaty 6M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Nest Bank Nest Lokata Witaj 2,10% 84,72 zł posiadanie konta; tylko dla nowych klientów, którzy zapewnią: a) wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 1000 zł lub b) wpływy na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł oraz zrealizują zaliczkę podatku dochodowego do US lub płatność składki do ZUS 2. BFF Banking Group Lokata Facto 1,20% 48,41 zł posiadanie rachunku depozytowego 3. Toyota Bank Lokata Plus 0,60% 24,20 zł posiadanie konta 4. neoBank neoLOKATA 0,40% 16,13 zł posiadanie konta 5. BOŚ Bank EKOlokata Zyskowna 0,30% 12,10 zł posiadanie konta i aktywne korzystanie z karty debetowej Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 0,30% 12,10 zł wpłata nowych środków na lokatę Źródło: Bankier.pl, stan na 19.10.2020 r.

2,10 proc. w skali roku to najwyższa stawka dostępna na lokacie półrocznej w październiku 2020 r. Takie oprocentowanie można zdobyć na najlepszej lokacie na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami, czyli Nest Lokacie Witaj od Nest Banku. Zainteresowani ofertą muszą założyć konto osobiste z oferty banku oraz zapewnić wpływ wynagrodzenia w wysokości 1000 zł. Propozycja banku jest skierowana tylko do nowych klientów.

Drugim miejscem może się pochwalić Lokata Facto of BFF Banking Group dzięki stawce w wysokości 1,20 proc. rocznie. Posiadanie rachunku depozytowego to wymóg stawiany przed wnioskującymi o depozyt. Środki wpłacone do BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

0,60 proc. w skali roku, czyli połowę tego, co oferuje wicelider, można zyskać, wybierając Lokatę Plus od Toyota Banku plasującą się na trzeciej pozycji zestawienia. Lokata Plus to produkt oferowany wraz z kontem osobistym.

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Najlepsze lokaty 6M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oprocentowanie Zysk 1. Inbank Lokata standardowa 1,45% 58,49 zł 2. Idea Bank Lokata NR 1 0,50% 20,16 zł 3. Getin Noble Bank Lokata Tradycyjna 0,30% 12,10 zł Toyota Bank Lokata Standard 0,30% 12,10 zł 4. BOŚ Bank EKOlokata Zyskowna 0,20% 8,06 zł 5. Nest Bank Nest Lokata 0,10% 4,03 zł Santander Consumer Bank Lokata Online 0,10% 4,03 zł Źródło: Bankier.pl, stan na 19.10.2020 r.

Liderem tabeli na 10 000 zł bez dodatkowych ograniczeń jest Lokata standardowa od Inbanku. Najlepszy depozyt bez warunków da zarobić 1,45 proc. w skali roku. Oszczędności wpłacone do Inbanku są objęte estońskim systemem gwarantowania depozytów.

Miejsce drugie okupuje Lokata NR 1 od Idea Banku oprocentowana na 0,50 proc. w skali roku. Na trzeciej pozycji uplasowały się dwie propozycje na 0,30 proc. w skali roku – Lokata Tradycyjna (Getin Noble Bank) oraz Lokata Standard (Toyota Bank).

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy na 100 000 zł

Najlepsze lokaty 6M na 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. BFF Banking Group Lokata Facto 1,20% 484,12 zł posiadanie rachunku depozytowego 2. Toyota Bank Lokata Plus 0,60% 242,06 zł posiadanie konta 3. Nest Bank Nest Lokata Lojalna 0,55% 221,89 zł posiadanie konta oraz zapewnienie: a) wpływu wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 1000 zł/m-c lub b) wpływów na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł/m-c oraz zrealizowanie zaliczki podatku dochodowego do US lub płatności składki do ZUS-u 4. Idea Bank Lokata NR 1 0,50% 201,72 zł brak 5. neoBank neoLOKATA 0,40% 161,37 zł posiadanie konta Źródło: Bankier.pl, stan na 19.10.2020 r.

Liderzy dwóch pierwszych tabel mają ograniczenie kwotowe niższe niż 100 000 zł i z tego względu pierwsze miejsce w tabeli na tę właśnie kwotę zajmuje Lokata Facto od BFF Banking Group na 1,20 proc. w skali roku. Bank wymaga od wnioskującego posiadania rachunku depozytowego.

Lokata Plus na 0,60 proc. w skali roku plasuje się oczko niżej. Ten depozyt Toyota Banku można założyć pod warunkiem posiadania konta. Niewiele mniej zarobią deponenci, którzy wybiorą Nest Lokatę Lojalną. Stawka 0,55 proc. w skali roku to nagroda dla posiadaczy konta, którzy będą zasilać konto osobiste wpływami wynagrodzenia na kwotę nie niższą niż 1000 zł miesięcznie.

Najlepsze lokaty półroczne – sytuacja na rynku

Cięcia i podwyżka – tak w skrócie można opisać najnowszy ranking lokat półrocznych. Za wzrost stawki jest odpowiedzialny Inbank, który na 6-miesięcznej Lokacie standardowej daje 1,45 proc. w skali roku, czyli 0,10 pp. więcej niż przed miesiącem.

Niższe stawki niż we wrześniu, a co za tym idzie - mniejsze odsetki, otrzymają osoby, które zdecydują się na Nest Lokatę Witaj od Nest Banku (spadek z 2,50 proc. do 2,10 proc. w skali roku) oraz otwierający Lokatę Zyskowną w BOŚ Banku (obniżka o 0,20 pp.).