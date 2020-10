2,50 proc. zysku na lokacie kwartalnej, ale pod pewnymi warunkami [Ranking]

fot. Andrzej Bogacz / FORUM

Maksymalna stawka na lokacie kwartalnej utrzymała się na poziomie 2,50 proc. w skali roku. Podobnie jak we wrześniu jest to oferta na niską kwotę i z dodatkowymi warunkami. Osoby, które poszukują oferty bez żądnych wymogów, mogą zarobić 0,90 proc. rocznie, czyli o 0,20 pp. więcej niż przed miesiącem.

Jak co wtorek publikujemy na łamach Bankier.pl zestawienie depozytów, które pozwolą otrzymać najwyższe dostępne obecnie oprocentowanie. W tym tygodniu analizujemy najlepsze lokaty kwartalne.

W pierwszych dwóch tabelach przedstawiamy czołowe propozycje na 10 000 zł. Jedna z nich zawiera oferty, których stawka jest uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków, z kolei druga obejmuje lokaty w tak zwanym standardzie. Na trzecie zestawienie składają się oferty, którymi mogą być zainteresowani posiadacze większych oszczędności – 100 000 zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka depozytów o podobnych parametrach, do danego zestawienia włączyliśmy lokatę z najwyższą stawką.

Najlepsze lokaty kwartalne na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Najlepsze lokaty 3M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Nest Bank Nest Lokata Witaj 2,50% 50,91 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto 2. Bank Millennium Lokata „Lubię to Polecam” 2,00% 40,73 zł tylko dla posiadaczy konta, którzy: a) skutecznie polecą wskazany ROR znajomemu, który wypełni dodatkowe warunki lub b) są nowymi klientami, a ROR otworzą z polecenia oraz spełnią dodatkowe warunki. Warunki, o których mowa to wyrażenie zgód marketingowych, zrealizowanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę 360 zł w ciągu 30 dni od otwarcia konta 3. Idea Bank Lokata Happy 1,80% 36,66 zł tylko dla nowych klientów 4. BFF Banking Group Locata Facto 1,10% 22,40 zł tylko dla posiadaczy rachunku depozytowego 5. mBank Lokata dla nowych klientów 1,00% 20,36 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 12.10.2020 r.

Pierwsze miejsce w tabeli najlepszych lokat kwartalnych na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami zdobywa Nest Lokata Witaj od Nest Banku oprocentowana na 2,50 proc. w skali roku. Bank stawia przed zainteresowanymi dwa warunki – posiadanie statusu nowego klienta oraz założenie konta osobistego.

Oczko niżej plasuje się lokata „Lubię to Polecam” od Banku Millennium w nowej edycji programu rekomendacyjnego o takiej samej nazwie. Aktualna oferta banku obejmuje depozyt na 2 proc. w skali roku. Warunki lokaty pozostały niezmienne. Mogą ją założyć obecni posiadacze konta, którzy polecą depozyt znajomemu lub członkowi rodziny lub zaproszeni do programu, którzy otworzą konto z polecenia. To jednak nie koniec wymogów. Nowy klient ma jeszcze obowiązek zrealizowania płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę min. 360 zł w podanym przez bank terminie.

Na trzeciej pozycji znalazła się Lokata Happy od Idea Banku na 1,80 proc. w skali roku. Z tej propozycji będą mogli skorzystać wyłącznie nowi klienci banku, tj. osoby które nigdy nie korzystały z oferty idea Banku lub Lion’s Banku ani nie wnioskowały o jakikolwiek produkt w wymienionych instytucjach.

Najlepsze lokaty kwartalne na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Najlepsze lokaty 3M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk 1. Inbank Lokata standardowa 0,90% 18,33 zł 2. Idea Bank Lokata NR 1 0,50% 10,18 zł 3. Getin Noble Bank Lokata Tradycyjna 0,40% 8,14 zł 4. Toyota Bank Lokata Standard 0,25% 5,09 zł 5. Nest Bank Nest Lokata 0,10% 2,03 zł Santander Consumer Bank Lokata Online 0,10% 2,03 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 12.10.2020 r.

0,90 proc. w skali roku to najlepsza propozycja lokaty kwartalnej bez dodatkowych warunków na 10 000 zł, z którą można się obecnie spotkać na rynku. Miano najwyżej oprocentowanego depozytu przypadło Lokacie standardowej od Inbanku. Środki wpłacone na rachunki w tym banku są objęte ochroną estońskiego systemu gwarantowania depozytów.

Zdecydowanie mniej zarobią osoby, które zdecydują się na odłożenie środków na lokatę z drugiego miejsca – Lokatę NR 1 od Idea Banku. Aktualnie depozyt oferuje 0,50 proc. w skali roku. Lokata Tradycyjna od Getin Noble Banku, która zajmuje trzecią pozycję w tabeli, da zarobić 0,40 proc. w skali roku.

Najlepsze lokaty kwartalne na 100 000 zł

Najlepsze lokaty 3-miesięczne dla 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Idea Bank Lokata Happy PRO 1,50% 305,50 zł tylko dla nowych klientów 2. BFF Banking Group Lokata Facto 1,10% 224,03 zł tylko dla posiadaczy rachunku depozytowego 3. neoBank neoLokata Zysk 0,70% 142,56 zł tylko dla posiadaczy konta lub rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki 4. Getin Noble Bank Lokata Tradycyjna 0,40% 81,46 zł brak Nest Bank Nest Lokata Lojalna 0,40% 81,46 zł posiadanie konta oraz zapewnienie: a) wpływu wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 1000 zł/m-c lub b) wpływów na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł/m-c oraz zrealizowanie zaliczki podatku dochodowego do US lub płatności składki do ZUS-u 5. Toyota Bank Lokata Plus 0,35% 71,28 zł tylko dla posiadaczy konta Sprawdź pozostałe miejsca w zestawieniu» Źródło: Bankier.pl, stan na 12.10.2020 r.

Aż o 1 pp. mniej mogą otrzymać klienci, którzy na pojedynczą lokatę kwartalną wpłacą nie 10 000 zł, a dziesięciokrotnie więcej. 1,50 proc. w skali roku to według stanu na dziś najwyższa stawka dla zainteresowanych ulokowaniem takiej kwoty w banku. Takie oprocentowanie jest dostępne na Lokacie Happy PRO w Idea Banku, która jest zarezerwowana dla nowych klientów banku.

Wiceliderem zestawienia zostaje Lokata Facto od BFF Banking Group, której towarzyszy stawka w wysokości 1,10 proc. w skali roku. Na tej ofercie skorzystają osoby, które założą rachunek depozytowy w banku. Środki utrzymywane w BFF Banking Group są objęte włoskim systemem ochrony depozytów.

Pozycję nr 3 zajmuje neoLOKATA Zysk od neoBank na 0,70 proc. w skali roku. Aby skorzystać z tej oferty, konieczne będzie założenie konta lub rachunku depozytowego oraz wpłata nowych środków na lokatę.

Najlepsze lokaty kwartalne – sytuacja na rynku

Najnowsze zestawienie najlepszych lokat kwartalnych przyniosło kilka zmian w czołówce. Jedną z nich jest obniżka oprocentowania na Lokacie „Lubię to Polecam” od Banku Millennium. 3 października bank wystartował z siódmą edycją programu polecającego w ramach którego można założyć wspomniany depozyt. Obecnie lokata da zarobić 2 proc. w skali roku, a nie 2,50 proc. rocznie jak było to przed miesiącem.

Do obniżających oprocentowanie należy również BOŚ Bank, który 12 października zaprezentował nową, mocno okrojoną tabelę oprocentowania. EKOlokata bez dodatkowych warunków oferuje aktualnie 0,01 proc. w skali roku, czyli 10-krotnie mniej niż do niedawna. Z oferty banku zniknęła natomiast e-Lokata na Plusie, która zajmowała czwarte miejsce w tabeli na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami.

Na szczęście dla zwolenników lokat październikowe zestawienie to nie tylko same cięcia. Inbank podniósł oprocentowanie na kwartalnej Lokacie standardowej z 0,70 na 0,90 proc. w skali roku. Dla 10 000 zł da to zarobek wyższy o ponad 4 zł.