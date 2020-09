fot. alexkich / Shutterstock

We wrześniu na lokatach 12-miesięcznych najwięcej zarobić można 1,60 proc. w skali roku. Inwestując 10 tys. zł, deponent otrzyma 129,50 zł. W porównaniu z ubiegłym miesiącem depozyty roczne stoją w miejscu.

Jak co miesiąc, tak i we wrześniowym rankingu lokat rocznych Bankier.pl przeanalizowaliśmy trzy rodzaje zestawień ofert proponowanych przez banki dla klientów, którzy chcą zainwestować środki pieniężne w tzw. bezpieczny sposób. Przygotowaliśmy trzy tabele:

oferty 12-miesięcznego depozytu w wysokości 10 tys. zł z dodatkowymi warunkami do spełnienia,

oferty 12-miesięcznego depozytu w wysokości 10 tys. zł bez dodatkowych warunków,

oferty 12-miesięcznego depozytu w wysokości 100 tys. zł.

W sytuacji gdy dana instytucja posiada więcej niż jedną ofertę o podobnych parametrach, do danego zestawienia włączyliśmy ofertę z najwyższą stawką.

Najlepsze lokaty na 12 miesięcy na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Najlepsze lokaty 12M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. BFF Banking Group Lokata Facto 1,60% 129,50 zł posiadanie rachunku depozytowego 2. BOŚ Bank EKOlokata Plus 0,80% 64,75 zł posiadanie konta osobistego i utrzymanie na nim dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 300 zł/m-c Toyota Bank Lokata Plus 0,80% 64,75 zł posiadanie konta osobistego 3. Nest Bank Nest Lokata Lojalna 0,65% 52,60 zł posiadanie konta oraz zapewnienie: a) wpływu wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 1000 zł/m-c lub b) wpływów na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł/m-c oraz zrealizowanie zaliczki podatku dochodowego do US lub płatności składki do ZUS-u 4. Santander Consumer Bank Lokata na Nowe Środki 0,40% 32,37 zł wpłacenie nowych środków neoBANK neoLOKATA 0,40% 32,37 zł posiadanie konta osobistego 5. Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku 0,20% 16,18 zł posiadanie ROR Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu »



Źródło: Bankier.pl, stan na 21.09.2020 r.

Na pierwszym miejscu wśród lokat rocznych na 10 tys. zł z dodatkowymi warunkami jest BFF Banking Group. Włoski bank proponuje na Lokacie Facto 1,60 proc. zysku w skali roku dla osób, które założą konto osobiste - to jedyny warunek, jaki muszą spełnić potencjalni deponenci, aby otrzymać 129,50 zł po 12 miesiącach. Środki wpłacone do BFF Banking Group są objęte włoskim systemem gwarantowania depozytów.

Drugie miejsce zajęły ex aequo BOŚ Bank oraz z EKOlokatą Plus oraz Toyota Bank z Lokatą Plus. Obie instytucje "kuszą" zyskiem w wysokości 0,80 proc. w skali roku. Jednak żeby otrzymać oprocentowanie w tej wysokości klienci w Banku Ochrony Środowiska muszą spełnić szereg warunków m.in. posiadać konto w banku oraz utrzymać na nim dodatkowe środki w wysokości 10 proc. od wartości zdeponowanego na lokacie depozytu. Z kolei osoby, które chcą skorzystać z oferty Toyota Bank muszą otworzyć rachunek bankowy.

Czołówkę na podium wśród rocznych lokat zamyka Nest Bank, który na Nest Lokacie Lojalnej proponuje 0,65 proc. zysku w skali roku. Deponenci muszą posiadać rachunek w banku oraz dodatkowo spełnić jeden z dwóch warunków: zapewnić wpływ na konto osobiste w wysokości min. 1000 zł miesięcznie lub min. 6000 zł w przypadku, gdy założyciel lokaty posiada rachunek firmowy.

Najlepsze lokaty na 12 miesięcy na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

W kolejnym zestawieniu porównaliśmy lokaty roczne na 10 tys. zł, z których skorzystać można bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Liderem w tym rankingu jest Inbank z Lokatą Standardową i oprocentowaniem w wysokości 1,60 proc. w skali roku. Oszczędności utrzymywane w Inbanku są chronione przez estoński odpowiednik BFG.

Drugą pozycję w zestawieniu najlepszych lokat na 12 miesięcy bez dodatkowych wymagań zajął Toyota Bank, gdzie deponenci na Lokacie Standardowej mogą otrzymać 0,50 proc. zysku w skali roku. To mniej o 1,1 p.p. w porównaniu do oferty Inbanku.

Na trzecim miejscu we wrześniowym rankingu lokat rocznych znalazł się Idea Bank z Lokatą NR 1, na której zarobić można 0,40 proc. w skali roku, czyli 32,37 zł ze zdeponowanych 10 tys. zł.

Najlepsze lokaty na 12 miesięcy na 100 000 zł

Najlepsze lokaty 12M na 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. BFF Banking Group Lokata Facto 1,60% 1 295,01 zł posiadanie rachunku depozytowego 2. BOŚ Bank EKOlokata Plus 0,80% 647,50 zł posiadanie konta osobistego i utrzymanie na nim dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 300 zł/m-c Toyota Bank Lokata Plus 0,80% 647,50 zł posiadanie konta osobistego 3. Nest Bank Nest Lokata Lojalna 0,65% 52,60 zł posiadanie konta oraz zapewnienie: a) wpływu wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 1000 zł/m-c lub b) wpływów na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł/m-c oraz zrealizowanie zaliczki podatku dochodowego do US lub płatności składki do ZUS-u 4. neoBANK neoLOKATA 0,40% 323,74 zł posiadanie konta osobistego Santander Consumer Bank Lokata na Nowe Środki 0,40% 323,74 zł wpłacenie nowych środków Idea Bank Lokata NR 1 0,40% 323,74 zł brak 5. Getin Bank Lokata Tradycyjna 0,30% 242,81 zł brak Noble Bank Lokata Tradycyjna 0,30% 242,81 zł brak Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 21.09.2020 r.

W trzeciej tabeli sprawdzamy najlepsze oferty lokat rocznych na 100 tys. zł. Pierwsze miejsce ponownie zajął BFF Banking Group z oprocentowaniem w wysokości 1,60 proc. w skali roku dla osób, które posiadają lub założą konto osobiste w banku.

Na drugim miejscu znalazły się dwie instytucje: Bank Ochrony Środowiska z EKOlokatą Plus oraz Toyota Bank z Lokatą Plus. W obu bankach deponent po spełnieniu warunków - identycznych, jak w przypadku lokat na 10 tys. zł - zyska 0,80 proc. w skali roku.

Oczko niżej, na trzej pozycji w rankingu najlepszych lokat na 100 tys. zł, znalazł się Nest Bank, który proponuje klientom Nest Lokatę Lojalną. W ramach oferty deponenci mogą otrzymać 0,65 proc. w skali roku od sumy zdeponowanych oszczędności.

Lokaty roczne stoją w miejscu

Jeszcze rok temu we wrześniu na rocznych lokatach można było zyskać nawet 2,85 proc. w skali roku. Już wtedy pisaliśmy, że rynek depozytów w Polsce nie rozpieszcza klientów. Obecnie od miesiąca sytuacja wśród oprocentowanych lokat 12-miesięcznych pozostaje niemal niezmienna.

W porównaniu z ubiegłym miesiącem nieznacznie oprocentowanie podniósł m.in. Nest Bank z 0,60 proc. na 0,65 proc. na Nest Lokacie Lojalnej. Natomiast na Lokacie NR 1 w Idea Banku deponenci otrzymają o 0,1 p.p. więcej niż w sierpniu.