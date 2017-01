Najlepsze lokaty bankowe na 6 miesięcy – styczeń 2017 [Ranking Bankier.pl]

Najlepsza lokata półroczna ma w styczniu 2,40 proc. w skali roku i jest dostępna po spełnieniu dodatkowych warunków. Jeśli klient założy konto, na którym utrzyma wskazaną wysokość salda przez cały okres trwania depozytu, otrzyma po 6 miesiącach niewiele ponad 96 zł odsetek. Na najlepszej lokacie pozbawionej takich wymogów może liczyć na zysk o 10 zł niższy.

Nowy rok nie był zbyt łaskawy dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania. Liczba banków, która zdecydowała się na cięcia stawek, zdecydowanie przewyższa liczebność tych instytucji, które postanowiły zachęcić klientów podwyżką oprocentowania. Zarówno lokaty miesięczne, jak i depozyty kwartalne nie uniknęły zmian, podobnie rzecz ma się z najlepszymi kontami oszczędnościowymi. Sprawdziliśmy, czy podobna sytuacja zaistniała również w przypadku lokat, których termin zapadalności wynosi 6 miesięcy.

Najlepsze lokaty półroczne na kwotę 10 000 zł tradycyjnie przedstawiamy w dwóch ujęciach. Pierwsze zestawienie prezentuje depozyty, które z reguły oferują wyższe stawki, jednak wymagają od klienta spełnienia dodatkowych warunków. Druga tabela może zainteresować tych czytelników, którzy chcą ograniczyć się wyłącznie do zwykłej lokaty. Jeśli bank posiada w ofercie kilka lokat, które mogłyby trafić do czołówki, wybraliśmy depozyt z najwyższym oprocentowaniem.

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Pierwsze miejsce w zestawieniu lokat półrocznych na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami zajmuje Idea Bank z Lokatą Cloud, zachowując przewagę 0,30 pp. nad wiceliderem rankingu. Aby skorzystać z oferty na 2,40 proc. w skali roku, konieczne będzie założenie konkretnego konta bankowego oraz utrzymywanie na nim przez pół roku 10 proc. zdeponowanej sumy. Realizacja tych wymogów zagwarantuje zysk w wysokości niewiele ponad 96 zł.

Najlepsze lokaty 6M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Idea Bank Lokata Cloud 2,40% 96,39 zł posiadanie Konta Idealnego i utrzymywanie na nim 10 proc. środków zgromadzonych na lokacie 2. BOŚ Bank EKOlokata Superprocentująca 2,10% 84,35 zł posiadanie konta i aktywne korzystanie z karty debetowej Nest Bank Nest Lokata na Nowe Środki 2,10% 84,35 zł posiadanie konta, tylko dla nowych środków 3. Toyota Bank Depozyt Plus 2,00% 80,33 zł posiadanie konta 4. Bank Zachodni WBK Lokata bonusowa 1,90% 76,31 zł dostępna tylko w oddziale po złożeniu wniosku o ubezpieczenie lub kartę kredytową; posiadanie konta osobistego w przypadku wyboru ubezpieczenia 5. Plus Bank Lokata zakładana przez plusbank24 1,85% 74,30 zł posiadanie konta Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 16.01.2017 r.

12 złotych mniej klient otrzyma, jeśli wybierze jedną z dwóch lokat zajmujących drugą pozycję w rankingu. EKOlokata Superprocentująca od BOŚ Banku oraz Nest Lokata na Nowe Środki od Nest Banku kuszą stawką 2,10 proc. w skali roku. Również i w tym przypadku klient będzie musiał spełnić dwa warunki. Jednym z nich jest konieczność otwarcia rachunku bankowego, drugim – w zależności od oferty – korzystanie z karty debetowej (BOŚ Bank) lub zdeponowanie nowych środków (Nest Bank).

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Na ostatnim miejscu w pierwszej trójce znajduje się Depozyt Plus od Toyota Banku. Otwarcie konta osobistego w banku uprawnia klienta do skorzystania ze stawki w wysokości 2,00 proc. w skali roku. Odsetki na tym depozycie wyniosą po 6 miesiącach około 80 zł.

Najlepsza lokata półroczna na 10 000 zł, która jest dostępna bezwarunkowo, zachęca oprocentowaniem wynoszącym 2,15 proc. Taką stawką pochwalić się mogą dwie instytucje – Idea Bank (Lokata Styczniowa) oraz Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie (e-Lokata granatowa). Zysk, który obie lokaty pozwolą wypracować, uplasowałby je na drugim miejsce zestawienia lokat z dodatkowymi warunkami.

Najlepsze lokaty 6M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oprocentowanie Zysk 1. Idea Bank Lokata Styczniowa 2,15% 86,36 zł PBS w Ciechanowie e-lokata granatowa 2,15% 86,36 zł 2. Toyota Bank Lokata standardowa 1,90% 76,31 zł 3. Getin Bank e-Lokata Tradycyjna 1,85% 74,30 zł 4. BOŚ Bank EKOlokata Superprocentująca 1,75% 70,29 zł Plus Bank Lokata internetowa 1,75% 70,29 zł 5. Nest Bank Nest Lokata 1,65% 66,27 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 16.01.2017 r.

1,90 proc. w skali roku to stawka, która zagwarantowała Lokacie standardowej od Toyota Banku drugie miejsce w zestawieniu. Na trzeciej pozycji znalazła się e-Lokata Tradycyjna od Getin Banku z oprocentowaniem o 0,05 pp. niższym.

Najlepsze lokaty półroczne – sytuacja na rynku

Wydawałoby się, że przy tak niskich stawkach trudno o dalsze obniżanie oprocentowania na lokatach. Mimo to znalazły się instytucje, które nie wahały się przed obraniem tej ścieżki. W ostatnim tygodniu na obniżkę stawek zdecydowały się m.in. trzy banki - BGŻ BNP Paribas (Lokata rentierska), Bank Zachodni WBK (Lokata nowe środki) czy neoBank (energoLOKATA 3M Plus). Nie można jednak nie wspomnieć o tych instytucjach, które podniosły stawki depozytów dostępnych przez internet, co nie pozostało bez wpływu na ranking lokat półrocznych.

Skróciła się lista depozytów z dodatkowymi warunkami z oprocentowaniem wynoszącym co najmniej 2,00 proc. w skali roku. Taką właśnie stawkę miała Lokata w ofercie powitalnej od Credit Agricole sprzedawana w ramach promocji. Po jej zakończeniu bank ruszył z kolejną ofertą, jednak nowy depozyt można założyć nie na pół roku, ale na 2 miesiące. Kuszące może być oprocentowanie – 3,20 proc. w skali roku.

W drugiej tabeli doszło do większej liczby przetasowań. Lokata Styczniowa od Idea Banku zajęła pozycję lidera zajmowaną przed miesiącem przez Lokatę Nr 1. Co prawda, bank wciąż posiada w ofercie drugą z nich, jednak obecnie bardziej opłaci się klientowi wybrać nowy depozyt sprzedawany w formie krótkich edycji oprocentowany na 2,15 proc. w skali roku. Lokata Styczniowa dzieli pierwsze miejsce z e-Lokatą granatową od Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Jeszcze miesiąc temu depozyt opiewał na 1,80 proc. w skali roku i zajmował odległą, czwartą pozycję w rankingu. Zmiany można dostrzec również na dalszych pozycjach. Obniżka oprocentowania z 1,95 proc. na 1,85 proc. w skali roku spowodowała, że na trzecie miejsce spadła e-Lokata Tradycyjna od Getin Banku

Najlepsze lokaty bankowe na pół roku nie pozwolą na wysoki zarobek. Depozyty na dłuższe terminy nie są szczególnie eksponowane przez banki. Wyższe oprocentowanie można znaleźć, lokując swoje oszczędności na miesiąc lub kwartał.

Monika Dekrewicz