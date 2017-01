Najlepsze lokaty bankowe na 3 miesiące – styczeń 2017 [Ranking Bankier.pl]

Od blisko dwóch lat najlepsza lokata kwartalna oferuje 4 proc. w skali roku, jednak klient nie uniknie spełnienia dodatkowych warunków oraz będzie mógł zdeponować na niej nie więcej niż 10 000 zł. Taka kwota da po 3 miesiącach niecałe 80 zł odsetek. Klienci, którzy wybiorą depozyt nieobarczony żadnymi wymogami, mogą uzyskać niewiele ponad połowę tej sumy.

Lokaty kwartalne często są przedmiotem promocji lub ofert specjalnych. Decydując się na depozyt na ten okres, można uzyskać znacznie wyższe oprocentowanie niż to, które znajdzie się w ofercie standardowej. Banki zachęcają w ten sposób klientów do założenia konta, przyniesienia nowych środków lub do korzystania z aplikacji mobilnej. Mimo upodobania sobie lokat kwartalnych przez instytucje, banki w nowym roku nie wystartowały z żadnymi nowymi promocjami na ten okres. Niezmiennie najwyższą możliwą do wyciągnięcia stawką jest 4,00 proc. w skali roku. Takie oprocentowanie będzie dostępne wyłącznie po spełnieniu warunków postawionych przez banki.

Najlepsze lokaty na 3 miesiące na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Liderami zestawienia najlepszych lokat kwartalnych na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami wciąż pozostają Nest Bank (Nest Lokata Witaj) oraz PlusBank (Lokata na start) ze wspomnianą już stawką 4,00 proc. w skali roku. Oferta obu banków jest do siebie zbliżona. Zarówno Nest Bank, jak i PlusBank wymagają posiadania konta osobistego w banku oraz określają maksymalną kwotę, którą można zdeponować na atrakcyjny procent – 10 000 zł. Różnica między depozytami tkwi w szczegółach. Nest Lokata Witaj dostępna jest przez 30 dni od założenia konta osobistego, dlatego otworzyć jej rachunek mogą wyłącznie nowi klienci. PlusBank kieruje swoją ofertę do tych osób, które nie korzystały do tej pory z oferty depozytowej banku.

Bez zmian w stosunku do zestawienia z poprzedniego miesiąca kształtuje się także i druga pozycja w rankingu najlepszych lokat kwartalnych, którą zajmują Idea Bank (Lokata Happy) oraz mBank (Lokata dla nowych klientów). Stawkę w wysokości 3,50 proc. mogą otrzymać ci zainteresowani, którzy nie są jeszcze klientami powyższych instytucji. W przypadku mBanku konieczne będzie również założenie konta osobistego.

Najlepsze lokaty na 3 miesiące na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Bank Millennium oraz BGŻOptima zajmują trzecią pozycję w rankingu lokat kwartalnych z dodatkowymi warunkami dla kwoty 10 000 zł. Aby skorzystać z Lokaty Mobilnej od pierwszego z nich, konieczne jest posiadanie wskazanego konta osobistego oraz korzystanie z aplikacji na smartfona. Stawka 3,00 proc. w skali roku jest dostępna w ramach rozszerzonej rzeczywistości. Lokata bezkarna od BGŻOptima oferuje oprocentowanie w tej samej wysokości, pod warunkiem założenia konta oszczędnościowego i posiadania statusu nowego klienta.

Najwyższa możliwa do uzyskania stawka w przypadku lokat kwartalnych dostępnych dla wszystkich klientów wynosi tyle samo, co przed miesiącem – 2,05 proc. w skali roku. Zmienił się natomiast bank, w którym można znaleźć ofertę na taki procent.

Po dwóch miesiącach przerwy, e-Lokata Oranżowa od Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wraca na pozycję lidera zestawienia najlepszych lokat kwartalnych na 10 000 zł bez dodatkowych warunków. Lokatę na 2,05 proc. w skali roku można założyć przez internet bez konieczności wizyty w oddziale czy otwierania ROR.

Najlepsze lokaty 3M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oprocentowanie Zysk 1. Bank Spółdzielczy w Ciechanowie e-Lokata oranżowa 2,05% 40,94 zł 2. Idea Bank Lokata Styczniowa 2,00% 39,95 zł 3. Getin Bank e-Lokata tradycyjna załóż lokatę» 1,75% 34,95 zł 4. PlusBank Lokata internetowa 1,70% 33,95 zł 5. Toyota Bank Lokata standardowa 1,65% 32,94 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 09.01.2017 r.

Nieznacznie niższa stawka dostępna jest na Lokacie Styczniowej z oferty Idea Banku, która zajmuje drugie miejsce w rankingu. Zdeponowane 10 000 zł zostanie objęte oprocentowaniem w wysokości 2,00 proc. w skali roku, czyli o 0,05 pp. mniej niż w przypadku lidera zestawienia. Na najniższym stopniu podium znalazła się e-Lokata tradycyjna proponowana przez Getin Bank ze stawką 1,75 proc. w skali roku.

Najlepsze lokaty kwartalne – sytuacja na rynku

Na pierwszy rzut oka trudno zauważyć, czy stawki proponowane przez banki zmieniły się w porównaniu do rankingu opublikowanego w grudniu 2016 roku. Lokaty z pierwszych miejsc obu zestawień proponują bowiem takie samo oprocentowanie co przed miesiącem. Nie znaczy to, że banki w ostatnim czasie nie ingerowały w ich wysokość.

W przypadku zestawienia z dodatkowymi warunkami można odnotować dwie zmiany. BGŻOptima obniżył oprocentowanie swojego flagowego produktu oszczędnościowego – Lokaty bezkarnej o 0,20 pp. Oferta zachowała swoją silną, trzecią pozycję w rankingu, jednak teraz musi ją dzielić z Lokatą Mobilną od Banku Millennium. Z kolei neoBank poszedł w innym kierunku i podwyższył stawkę energoLOKATY 3M PLUS o 0,10 pp. Warto jednak śledzić tabelę oprocentowania neoBanku, ponieważ jest ona często aktualizowana.

Oferty bez tzw. gwiazdek także nie uniknęły zmian. Oprocentowanie e-Lokaty oranżowej wzrosło o 0,15 pp., co wywindowało ją na pozycję lidera zestawienia. Jednocześnie na obniżenie oprocentowania zdecydował się Idea Bank, który zmniejszył stawkę Lokaty NR 1 do 1,90 proc. w skali roku. Wspomniany depozyt stracił miejsce w rankingu, ponieważ bank posiada w ofercie lokatę o podobnych parametrach, jednak o lepszym oprocentowaniu. Lokata Styczniowa kusi klientów stawką w wysokości 2,00 proc. w skali roku. Getin Bank z kolei obniżył oprocentowanie e-Lokaty tradycyjnej o 0,10 pp.

Na wzrost oprocentowania na najlepszych lokatach kwartalnych przyjdzie nam jeszcze poczekać. Niewykluczone, że pojawią się oferty promocyjne z atrakcyjną stawką, jednak nie ma co liczyć na przekroczenie granicy 4,00 proc. Stawka ta towarzyszy pierwszej pozycji zestawienia z najlepszymi warunkami niezmiennie od ponad roku.

Monika Dekrewicz