Najlepsze lokaty bankowe na 1 miesiąc – styczeń 2017 [Ranking Bankier.pl]

Depozyty miesięczne wysokością oprocentowania ustępują jedynie lokatom kwartalnym. 3,50 proc. w skali roku – tyle oferuje najlepsza lokata bankowa zakładana na ten okres. Taką ofertę można znaleźć w dwóch bankach. W jednym z nich trzeba być nowym klientem, drugi ceni sobie założenie konta bankowego i korzystanie z aplikacji mobilnej.

Pierwszy w tym roku ranking lokat obejmuje najlepsze lokaty bankowe założone na okres miesiąca dla wysokości depozytu nie przekraczającego 10 000 zł. Analizie zostało poddanych blisko 30 banków. W zestawieniu znalazły się te depozyty, które oferują największe odsetki. Jak w każdym rankingu, w pierwszej tabeli prezentujemy lokaty, które mogą zainteresować klientów skłonnych spełnić dodatkowe warunki za wyższe oprocentowanie. Drugie zestawienie przestawia depozyty nie wymagające spełnienia żadnych dodatkowych kryteriów. Jeśli jeden bank posiada w ofercie większą liczbę lokat o podobnych parametrach – do rankingu trafiła najlepsza z nich.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Podobnie jak w zestawieniu z poprzedniego miesiąca, pierwsze miejsce rankingu najlepszych lokat miesięcznych na kwotę 10 000 zł z dodatkowymi warunkami zajmują Idea Bank (Lokata Happy) oraz eurobank (Lokata LOGujesz-LOKujesz). Zdeponowanie takiej kwoty da oszczędzającemu po miesiącu niewiele ponad 24 zł odsetek. Decydując się na Lokatę Happy, należy być nowym klientem. W przypadku lokaty LOGujesz-LOKujesz nie obejdzie się bez konta osobistego. Co więcej, depozyt jest dostępny wyłącznie w aplikacji mobilnej banku.

Najlepsze lokaty 1M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oprocentowanie Zysk Warunki 1. Idea Bank Lokata Happy 3,50% 24,08 zł tylko dla nowych klientów załóż lokatę» eurobank Lokata LOGujesz-LOKujesz 3,50% 24,08 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku i korzystających z aplikacji mobilnej 2. neoBANK energoLOKATA 1M 3,00% 20,63 zł tylko dla nowych klientów posiadających konto lub portfel depozytowy w banku 3. PKO Bank Polski Lokata w IKO 1,75% 12,03 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku i korzystających z aplikacji mobilnej 4. Nest Bank Nest Lokata 1,50% 10,31 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku PlusBank Lokata zakładana przez plusbank24 1,50% 10,31 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku 5. Volkswagen Bank Polska Lokata Plus 1,35% 9,29 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 02.01.2017 r.

energoLOKATA 1M od neoBANKu to nowość, która szturmem zajęła pozycję wicelidera w zestawieniu. Depozyt można otworzyć razem w zestawie z kontem osobistym lub portfelem depozytowym. Oferta posiada także dodatkowy wymóg – aby otrzymać stawkę w wysokości 3,00 proc. w skali roku, konieczne jest posiadanie statusu nowego klienta. Ulokowanie 10 000 zł wypracuje zysk w wysokości 20,63 zł.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Na najniższy stopień podium spadła oferta PKO Banku Polskiego (Lokata w IKO) zajmująca drugie miejsce w grudniowym zestawieniu. Jest to depozyt skierowany dla posiadaczy konta osobistego, a założyć go można wyłącznie przez aplikację mobilną banku. Oprocentowanie na Lokacie w IKO wynosi obecnie 1,75 proc. w skali roku, czyli połowę tego, co oferują liderzy zestawienia.

W zestawieniu lokat miesięcznych bez dodatkowych warunków obyło się bez niespodzianek. Ponownym zwycięzcą okazał się Idea Bank, jednak tym razem z innym depozytem oraz niestety niższym oprocentowaniem. Wraz z początkiem roku Lokata Grudniowa zniknęła z oferty banku i ustąpiła miejsca stałemu bywalcowi rankingów lokat – Lokacie Nr 1, która obecnie objęta jest stawką w wysokości 1,80 proc. w skali roku. Jest to oprocentowanie o 0,20 pp. niższe od obowiązującego we wspomnianej Lokacie Grudniowej. Lokata Nr 1 da po miesiącu zysk w wysokości 12,38 zł dla wkładu wynoszącego 10 000 zł.

Najlepsze lokaty 1M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oprocentowanie Zysk 1. Idea Bank Lokata NR 1 1,80% 12,38 zł 2. T-Mobile Usługi Bankowe Lokata 1,50% 10,31 zł 3. PlusBank Lokata internetowa 1,40% 9,63 zł 4. Nest Bank Nest Lokata 1,30% 8,94 zł 5. BOŚ Bank EKOlokata 1,10% 7,56 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 02.01.2017 r.

Pozostałe pozycje TOP5 pozostały bez zmian. Nie zmieniły się również stawki, które proponują banki w ich ramach. Drugie miejsce okupuje T-Mobile Usługi Bankowe z Lokatą oprocentowaną na 1,50 proc. w skali roku, co przekłada się na zysk w wysokości 10,31 zł. PlusBank zajmuje trzecie miejsce w tabeli z oprocentowaniem niewiele niższym – 1,40 proc. w skali roku. Odsetki na tej lokacie wyniosą 9,63 zł, o ile klient dysponuje 10 000 zł.

Najlepsze lokaty miesięczne – sytuacja na rynku

Początek nowego roku staje zazwyczaj pod znakiem zmian, również w ofertach banków. Nowe tabele oprocentowania datowane na pierwszy lub drugi dzień roku zaprezentowali m.in. Bank Pocztowy, Bank Zachodni WBK, Credit Agricole, eurobank, Inteligo, PKO Bank Polski, PlusBank czy Toyota Bank. Część z nich obniżyła stawki procentowe dla posiadanych lokat czy rachunków oszczędnościowych. Na taki krok zdecydował się m.in. PKO Bank Polski, który na nowy rok wprowadził niższe oprocentowanie dla kilku swoich produktów. Zmiany dotknęły również Lokatę w IKO, która zajmuje trzecie miejsce w zestawieniu lokat miesięcznych z dodatkowymi warunkami.

Warte odnotowania są również obniżki, które miały miejsce w eurobanku oraz Credit Agricole. Pierwszy z nich obniżył stawkę kwartalnej Lokaty nowe środki z 2,25 proc. w skali roku do 1,75 proc. W Credit Agricole stopniało oprocentowanie lokat zakładanych przez kanał mobilny.

Z analizy Bankier.pl wynika, że banki wciąż obniżają oprocentowanie lokat, mimo niezmiennych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego . Cięć nie uniknęły także lokaty miesięczne. Najlepsza lokata bankowa z dodatkowymi warunkami dawała rok temu jeszcze 4,00 proc. w skali roku.

Monika Dekrewicz